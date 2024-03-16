Чем удивил второй день выборов президента России

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К концу второго дня президентских выборов в России явка без учета электронного составила 58,10%. В Москве зафиксирован беспрецедентно высокий интерес к голосованию – в столице приняли участие 4,3 млн избирателей. Это вдвое больше чем на выборах мэра Москвы в 2023 году.

«Грандиозная явка обусловлена тремя соображениями у разных групп избирателей: я за Путина; враги должны увидеть, что мы едины и непобедимы, поэтому я голосую вместе со всей страной; пусть не все и не всегда делается правильно, но направление движения верное», – пишет в своем тг-канале политолог Павел Данилин.

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Его коллега Алексей Чеснаков считает, что на высокую активность избирателей играют и ситуативные факторы.

«Последние события, связанные с атаками украинских боевиков на российскую Белгородчину, трактуются гражданами как повод для сплочения и поддержки власти», – написал он.

Попытки сорвать выборы не прекращались. Идут атаки на систему дистанционного электронного голосования. Как сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев, попытки диверсий фиксируются с серверов в США и Великобритании.

Случаев поджогов урн и кабинок для голосования, как в первый день, не было. Зато попытки залить зеленкой бюллетени продолжались.

В Екатеринбурге 50-летнюю женщину, пытавшуюся разлить краситель, задержала полиция. Бюллетени не пострадали. Ее зовут Эмилия Носова. Она – профессор и доктор химических наук из института органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН. Накануне Носова перевела мошенникам 15 млн руб. Ей сообщили, что вернут деньги, если она зальёт зелёнкой КОИБ. Сейчас женщину арестовали на 15 суток. Ей может грозить до 5 лет лишения свободы.

В Алтайском крае также предотвратили попытку испортить избирательные бюллетени на одном из участков в селе Майма. Женщину остановили.

А в Алексеевском городском округе (Белгородская область) местная жительница все-таки залила урну для бюллетеней зелёнкой. Она задержана.

Попытки залить урны также зафиксировали в Калининградской области и Красноярском крае. .

В первый день голосования в России было возбуждено 15 дел о «воспрепятствовании работе избиркомов». Девушку, бросавшую «коктейль Молотова» в участок в Санкт-Петербурге, и девушку залившую бюллетени в Москве, отправили в СИЗО. По нынешнему законодательству им грозит до 5 лет тюрьмы, но в Госдуме собираются ужесточить наказание до 8 лет лишения свободы.

«Поджоги и аналогичные действия на избирательных участках повлекут неминуемое и строгое наказание, а в ряде случаев могут быть квалифицированы как диверсии или теракты», – сказал глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал людей, устраивавшим провокации на участках, «негодяями и предателями».

«Их деяния могут быть квалифицированы гораздо строже: по ст. 275 УК РФ – государственная измена в форме оказания иностранному государству какой-либо помощи в период войны. Это не детская игра в спички или невинная шалость с зелёнкой. Это прямое содействие тем выродкам, которые сегодня обстреливают наши города», – заявил Медведев.

Член Совета по правам человека Марина Ахмедова считает, что организаторы провокаций добились обратного эффекта.

«На второй день стало ясно, что протестуют только люди психически нестабильные», – написала она.

«Не знаю, какое конкретно боевое НЛП используют эти люди, но, судя по всему, это эффективно работает на различные социальные страты. Профессор Уральского федерального университета, беременная жена воюющего на СВО… Одна кредитов набрала, вторую убедили, что залитие списка избирателей йодом поможет борьбе с украинскими шпионами. Очевидно, что одной отработки по силовой линии – недостаточно. Нужна активная превентивная работа по информированию и просвещению населения», – пишет политтехнолог Мария Сергеева.

«Расскажите уже всем, сколько конкретно лет тюрьмы полагается за поджог избирательного участка и сколько лет тюрьмы за препятствие голосованию в форме массовой порчи бюллетеней, то есть сколько лет придётся сидеть за зелёнку в урну? А то ведь многие думают, что это просто хулиганство и они отделаются штрафом. Объясните людям. Это приведёт их мозги в порядок. Чуть чуть», – призывает политолог Сергей Марков.

«Главное новшество этих выборов – слишком многочисленные инфантильные идиоты, которых можно по телефону уговорить совершить антигосударственные преступление у всех на глазах, без всякого шанса самим спастись – за мелкий прайс. Причем этих инфантилов даже и предателями назвать можно лишь условно. Точнее, лишь по факту их действий. Их не уговаривали выступить против России и против Путина. Им просто обещали… Одной вот долг в 300 тыс закрыть. И они уверены, что ничего страшного не делали. Их едва ли не жаль…Но, видимо, чтобы не пришлось жалеть в будущем в десять раз больше – этих следует наказывать со всей возможной жестокостью и показательно. Ума никому не добавишь, но некоторым можно добавить страха», – пишет политобозреватель Андрей Перла.