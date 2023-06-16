Чем угрожает Крыму потоп в Каховке

С потоком воды Каховского водохранилища с Левого берега Днепра в Черное море смыло большое количество боеприпасов. Поскольку циркуляция морских течений в этом районе идет против часовой стрелки, то в скором времени мины начнет выбрасывать на пляжах Одессы, Болгарии, Румынии, а, затем, Турции и Грузии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Исполнительный директор Российского экологического движения Элмурод Расулмухамедов считает, что западное и северо-западное побережье Крыма тоже нужно периодически проверять с саперами.

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«У нас вооружение уплыло, мины и всё остальное, и, возможно, помимо защиты пляжей с точки зрения Росприроднадзора, надо периодически проверять на выявление металлических изделий. Потому что оценить, сколько их попало в воду, мы не можем. Но из того, что мы знаем, противопехотные мины имеют привычку плавать, поэтому надо подумать и над безопасностью российского побережья, – и периодически проверять. Посчитать сколько, чего и куда попало, мы не можем, и нужно проверять периодически», – уверен эколог.

Еще одной проблемой для восточноевропейских стран станет пыль, поднявшаяся с обмелевшего дна Каховского водохранилища. Как только ил высохнет, его начнет разносить по округе вместе с химическими частицами, осевшими в донных отложениях.

«Здесь много раз возникал вопрос с донными отложениями, и из нашего опыта осушение больших площадей приводит к тому, что в какой-то момент это всё начинает лететь и пылить. Если есть информация о состоянии донных отложений Каховского водохранилища, то возможно имеет смысл провести некий анализ, что произойдёт, если это начнет лететь в воздух. Потому что на Южном Урале мы боремся с пылью, которая летит со дна Аральского моря», – подчеркнул Расулмухамедов.

Данные о состоянии Каховского водохранилища и анализ его донных отложений есть в севастопольском ИнБЮМе РАН, поскольку до 2014 года специалисты этого института занимались пробами воды Северо-Крымского канала и Каховского гидроузла. Также помощь Крыма нужна в противоэпидемических мероприятиях на подтопленных территориях – после потопа 2021 года крымские медики обновили компетенции в этой сфере.

«Мы надеемся, что Крым поможет разобраться с ситуацией и на территориях подтопления, потому что опыт работы есть, уровень санитарного контроля очень высокий. И сейчас есть дефицит кадров и компетенций на территории, которая попала под затопление. Мы рассчитываем, что наши крымские коллеги окажут помощь в решении проблемы», – подчеркнул Расулмухамедов.

В целом, по его словам, самая главная задача – добиться того, чтобы критически важная инфраструктура, а это не только водохранилища, но и атомные станции и прочие объекты, были выведены из-под обстрелов и сиюминутной агрессии для обеспечения общей безопасности.

«Всего, что может привести к повреждениям, что в результате может привести к долгосрочным последствиям. Это ещё один вопрос, который мы обсуждаем, чтобы спонсоры, со своей стороны, оказывали давление на украинскую сторону, что нельзя делать это, нельзя делать то. Потому что конфликт рано или поздно завершится, и наша задача сделать так, чтобы вообще ущерб в целом природе и территориям был минимизирован. Я думаю, что весь мир заинтересован в этом», – заключил Расулмухамедов.