Новости Украины

Зе-оккупированная Украина вошла в топ-40 стран, которые на климатическом саммите в Глазго обязались отказаться от использования и производства угля. Не пообещали этого сделать крупнейшие потребители и производители угля, такие как США, Австралия, Китай и Индия. Всё дело в том, что западные «партнёры» уже длительное время принуждают Украину перейти на «зелёную» энергетику. Однако для «незалежной» «зелёная» «перестройка» обернётся полным крахом.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров движения «Донецкая республика» экономист Алексей Муратов.

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…Почти все украинцы испытывали испанский стыд, наблюдая за выступлением преЗЕдента, в котором тот выражал озабоченность судьбой медведей, тигров и Большого барьерного рифа, попирая при этом интересы «незалежной».

Зе не упустил возможности похвастаться экологическими «достижениями» Украины, мол, страна стала четвертой в Европе по скорости сокращения промышленных выбросов. Только вот Зеленский не объяснил причину высокого экорейтинга «незалежной», а в этом вопросе всё печально: постмайданные власти практически уничтожили все промышленные предприятия государства, поэтому и производственных выбросов в атмосферу нет.

Не так давно Зе заключил с Европой «зелёную» сделку, в результате которой Украина взяла на себя обязательство в ближайшее время прекратить использовать все ископаемые источники энергии, в частности уголь, и перейти в основном на «зелёную энергетику».

Кроме того, Зе-власть с помощью ЕС Украина существенно сократит количество угольных шахт, а в будущем – полностью откажется от твёрдого топлива. В таком случае, сотни тысяч угольщиков останутся без работы. Но разве волнуют простые люди власть имущих маргиналов?

Сегодня в «незалежной» возник серьёзный энергетический кризис. Некогда экспортёр угля, Украина ощущает острую нехватку «чёрного» золота, которое до недавнего времени закупала у России. Вообще-то, Украина – богатая на полезные ископаемые страна: по состоянию на 2012 год общие запасы угля составляли 56,6 млрд. тонн. Это около 4% мировых запасов (8-е место в мире). Но госпереворот-2014 сделал своё дело, и угольные предприятия страны фактически уничтожены.

«Слуг» мотивирует, что при переходе на дорогую (!) «зелёную» энергетику Германия выделит им 20 млн. долларов. Куда будут направлены эти деньги, думаю, все понимают.

Украина пошла по печальному пути своего европейского партнёра (одного из хозяев) Великобритании. Помнится, усилиями «железной» Маргарет Тэтчер именно Британия начала бороться с изменениями климата, массово закрывая угольные шахты и оставив, таким образом, без работы миллионы людей. Хотя, стоит добавить, что на тот момент Великобритания могла себе позволить щедрые социальные выплаты работникам закрытых предприятий, что не под силу Украине. Британские угольщики тогда всё равно устраивали забастовки и протестные митинги, но их подавляла полиция и ЛГБТ-меньшинства. Переводя ситуацию в украинскую плоскость, то в «незалежной» ЛГБТ и полиция – по сути, – люди Зеленского. Поэтому, ликвидируя шахты, Зе уверен, что толерасты и полицаи его защитят.

После ликвидации шахт существенно возросла зависимость Великобритании от зарубежных поставок угля, использующегося для генерации электроэнергии. «Зелёной» витрины из Британии сделать не получилось. Переход на альтернативные источники энергии показал, что она не способна гарантировать ни надёжные поставки электричества, ни снижать затраты на его производство. В то же время британцами не афишируется факт того, что в прошлом году они построили и запустили первую за тридцать лет угольную шахту, полностью игнорируя мнения экологов.

Сейчас Зе-президент пиарит переход на «зелёную» энергетику, делая страну полностью энергетически зависимой. Ещё ни одно государство не смогло найти рентабельный и гибкий способ превращения солнечных лучей и ветра в дешёвую, надёжную энергию в достаточном количестве. По этой причине Украина рискует и вовсе остаться без света и тепла.

Вместо того, чтобы плясать под дудку Запада, Украина могла бы заниматься инвестированием в угольные предприятия, и даже в такой проект альтернативной энергетики, как использование теплоты шахтных вод для нужд централизованного теплоснабжения. Утилизация низкопотенциального тепла шахтных вод и внедрение его для теплоснабжения шахтёрских городов является экологически чистой, безопасной и экономически эффективной альтернативой традиционным источникам тепла. Но, увы, такой проект в «незалежной» реализован не будет.

У Зе-оккупационной власти нет ни желания развивать страну, ни возможности: западные хозяева сказали закрыть шахты, значит, Зеленский их закроет. Сделает он это потому, что у кураторов есть на преЗЕдента серьёзный компромат, против которого «Дело Пандоры» – это цветочки. А украинцам Зе-гарант будет вешать на уши лапшу, что они превратят Украину в аграрную империю. Только в мире почему-то нет примеров создания таких империй.