Чем Украине грозит президентство «Педалика»

Новости Украины

Виталий Кличко не скрывает надежду на то, что американские кураторы откажутся от политического банкрота Зеленского и сделают ставку на нынешнего киевского мэра. Даже несмотря на его пресловутый IQ.

Однако какой багаж у Кличко для этого? Какой такой бесценный опыт, полученный на посту киевского градоначальника, он явно намеревается перенести на всю Украину? Что хорошего принес Киеву экс-чемпион?

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Для начала – несколько снимков, сделанных автором в одном из самых старых и самых посещаемых туристами районов Киева – Подоле. Состояние улиц говорит само за себя.

Состояние храма, захваченного раскольниками На улице Константиновской Это называется реставрацией Киево-Могилянки за деньги США Состояние туристических указателей Старинный дом на Межигорской вот-вот рухнет Цветочные клумбы возле Подольской райгосадминистрации Притоны, которые не замечает власть

Подол, улица Межигорская Бомжуют не только люди, но и собаки

Фасад на улице Сагайдачного Грустно даже державному прапору В подвальчиках, арендуемых мелким бизнесом, решили делать бомбоубежища Пожар в одном из старейших домов улицы Боричев Ток – место явно готовят под застройку

В качестве первого «подарка» киевлянам можно вспомнить сам Майдан-2014 и близлежащие улицы, превращенные майданной бандой в пепелище.

Что же касается дальнейшей деятельности Кличко, рассмотрим по пунктам ее основные моменты. Только сначала отметим, что во время правления охаянных «Педаликом» Виктора Януковича, Николая Азарова и их однопартийца, мэра Александра Попова, в столице активно развивалась инфраструктура, воплощались новые масштабные проекты – например, Подольский мостовый переход, Гаванский и Дарницкий мосты, многие другие объекты городского строительства, в том числе социального. В 2010-2013 годах были пущены в эксплуатацию 6 станций метро («Демеевская», «Голосеевская», «Васильковская», «Выставочный центр», «Ипподром» и «Теремки»).

Коммунальные службы строго соблюдали технологические требования, что позволяло им эффективно справляться со своими обязанностями. Убирались улицы, вывозился мусор, прочищались водостоки и так далее.

А вот какая картина вырисовывается при обзоре деятельности Кличко.

1.Городское коммунальное хозяйство.

Оно находится в ужасающем состоянии. Причем развал перманентно усиливается, поскольку основные причины «негараздов» для мэра, что-то там бормотавшего о «разрухе Януковича», регулярно повторяются из года в год. По весне и осени случаются, как известно, дожди и даже ливни, которые в условиях четкого функционирования служб горкоммунхоза особых проблем не приносят. Но для Кличко и его администрации подобные метеоусловия нередко превращаются в ЧП. Ибо даже небольшие осадки чреваты серьезными затоплениями в связи с тем, что не прочищенные уличные стоки и сливные колодцы (а их целых 29 тысяч!) не в состоянии обеспечить нормальный отток воды. Один из таких потопов, случившийся в столице 19 июля 2021 года, СМИ прозвали «водным апокалипсисом».

Что же касается уборки улиц, грязь на них часто лежит неделями. Переполненные мусорные баки во дворах и на тротуарах не вывозятся по нескольку суток. И это несмотря на постоянно растущие коммунальные тарифы, доведшие большинство населения до крайней степени бедности.

В отвратительном состоянии находятся и коммуникации, лежащие под дорогами, и системы водоснабжения. Почти ежедневно публикуются сообщения о прорывах на транспортных магистралях, авариях на трубопроводах и оставшихся без воды домах.

2.Городской транспорт

За годы своего правления Кличко оказался не способным запустить в эксплуатацию даже две станции метро, которые начали строиться при тех же, обвиненных им в разрухе, «регионалах» – «Проспект Правды» и «Мостицкая». В 2019 году обещал открыть их к концу 2021-го. Однако в минувшем декабре произошел конфуз, сроки были сорваны. Мэр объявил виновной в неудаче… пандемию коронавируса, якобы повлиявшую на проведение работ подрядной организацией «Киевметрострой».

Аналогичная история складывается и с линией метро к многолюдному жилому массиву Троещина. Кличко заявил, что она будет проложена туда в течение 4-5 лет, но для продолжения работ требуется ввод в эксплуатацию уже упомянутого Подольского-Воскресенского мостового перехода.

Его тоже планировали ввести в строй в 2021-м, и тоже сорвали сроки. И тоже объяснили их невыполнение последствиями коронавируса. Хотя одной из главных причин фиаско, как выяснилось, было разворовывание бюджетных средств в размере около 150 млн гривен (приблизительно $ 5,35 млн).

Может возникнуть вопрос: а почему претензии предъявляются не лишь к подрядчикам, но и к мэру? Ответ таков. Потому что он не только мэр – избранный деятель, занимающий представительскую, политическую должность, – но и глава Киевской городской государственной администрации, назначенный туда президентом страны. То есть распорядитель бюджетных средств. Киевский градоначальник – это нечто вроде президента и премьер-министра в одном лице, только столичного уровня. Посему и ответственность за финансовую деятельность полностью лежит на нем как на руководителе КГГА.

Что касается наземного городского транспорта, его состояние также удручающее. И не только с технической точки зрения, но и с криминальной. В автобусах и трамваях процветает воровство, поскольку криминогенная обстановка в Киеве крайне неудовлетворительная. И хотя за время правления Кличко общественный транспорт подорожал в несколько раз, качество обслуживания в нем отнюдь не улучшилось. Он грязный, нередко переполненный. А на стоянках и у турникетов метро собираются огромные очереди, особенно в карантинные дни.

3.«Градостроительные» нововведения

Одной из таких масштабных «инноваций» был снос по всему Киеву МАФов («малых архитектурных форм») – торговых киосков и ларьков, дававших работу десяткам тысяч обнищавших людей. Проводили его под лозунгом «Давайте очистим Киев».

Киев так и не очистился, стал даже еще грязнее, зато исчезли конкуренты у монополистов – торговых сетей, к которым почему-то очень «лояльна» киевская администрация. В отсутствие конкуренции цены в них мгновенно подскочили и продолжают расти. Теперь они заоблачные не только там, но и даже на традиционных еженедельных ярмарках. Произошло это потому, что ныне в Киеве сплошь торгуют перекупщики, а производители, например, молока, мяса, овощей и фруктов, имевшие свои небольшие торговые точки, их лишились.

Но «Педалику» и тем коммерсантам, которых он лоббирует, этого мало. Он уже желает закрывать рынки, чтобы громоздить там очередные мега-маркеты. Как сие отзовется на росте цен и на кармане горожан, его, похоже, вовсе не интересует.

С не меньшей активностью происходит и хаотичная застройка столицы. Новые многоэтажки плодятся, как грибы после дождя. Причем это происходит с игнорированием мнения общественности, нарушением строительных норм и правил, захватом заповедных и парковых зон, разрушением памятников. Ради захвата территории для возведения очередных дорогущих этажей застройщики не чураются ничем, даже издевательством над людьми.

Один из совсем недавних примеров: в январе 2022 года незаконным способом было снесено здание общежития Национальной академии наук Украины, что находилось по улице Метрологической, 4. По словам одной из жительниц дома, неожиданно ворвавшиеся люди в масках вышвырнули семью на улицу. Ее 30-летнего сына выбросили в окно с первого этажа. Хозяйка была в тапочках, ее вытолкали на мороз, затем выбросили из квартиры дубленку, сапоги и кошку. Вечером того же дня здание было снесено.

4.Ковид и подготовка к войне

Всю свою беспомощность пополам с лицемерием киевская власть показала и показывает во время эпидемии ковида и истерии по поводу «российского вторжения». Во время карантина, когда другие виды общественного транспорта оказались под запретом, толпы людей вынуждены были часами стоять на морозе, дожидаясь, пока их пустят в метрополитен. Одновременно система городского здравоохранения проявила полный управленческий крах столичной власти. В больницах катастрофически не хватало мест, аппаратов для дыхания, кислорода, машин «скорой помощи». А самодовольный «Педалик» в это время занимался самопиаром, устраивая парады из «неотложек» возле своей администрации.

«Идиот Кличко в своем репертуаре, – так о данном факте отозвался экс-премьер Украины Николай Азаров. – Вместо того, чтобы позволить бригадам «скорой помощи» заниматься своими обязанностями во время карантина, Кличко стянул их к мэрии для пиара!»

Параллельно мэр объявил о том, что метрополитен станет главным бомбоубежищем

«на случай войны» ( Интересно, как он себе это мыслит? Запихать людей под землю и оставить их там без еды и воды? Городское метро абсолютно не готово к экстренной ситуации, поскольку давно не проходило обязательных мероприятий по системе гражданской обороны). А также о подготовке города к возможной «чрезвычайной ситуации», организации гражданской обороны и набора резервистов. Какие предполагаются «резервисты», представить нетрудно, зная о том, кого он набрал в свою «муниципальную стражу». В большинстве своем, это подонки и отморозки из С14 и других неофашистских формирований, которые уже сейчас кичатся тем, что им выдают оружие.

«Педалик» Кличко очень гордится архитектурным сооружением, которое получило в народе его имя. Это стеклянный мост над Владимирским спуском, ведущий с одноименной горки к Певческому полю. И старается не замечать упреков в том, что сие строение растрескалось и стало сыпаться сразу же после ввода в эксплуатацию, вызвав многочисленные насмешки киевлян и боязнь по нему ходить. Наверное, с этим мостом вполне можно сравнить и его правление.