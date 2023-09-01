Чем закончится охмурёж русских папой Франциском, или Когда утихнут вопли укропатриотов

Недавние похвалы Франциска I, высказанные в адрес России, подняли столько шума и пыли в Руине, что хоть топор вешай. Возмутились и национал-озабоченные «побратимы», и записные зеленковские словоблуды, и даже собственные папины подчиненные. В частности, глава УГКЦ Шевчук. Который является, согласно административной сетке Ватикана, замом понтифика по ряженой униатской «церкви». Ее «митрополитом и верховным архиепископом Киево-Галицким».

Что касается реакции укропатриотических психопатов, то ее сформулировал отъявленный нацист и при том, что характерно, клирик аж целых трех храмов УГКЦ. Некто Петро Бурак. Тот самый, который вместе со своей упоротой дочкой организовывал нападения и эксцессы против паломников УПЦ, шедших крестным ходом к Почаевской лавре в канун великого праздника Успения Пресвятой Богородицы. Тот самый, что когда-то был одним из создателей экстремистской организации «Тризуб им. Степана Бандеры», а позже – капелланом «Правого сектора». Тот, что в 2013 году созывал «правосеков» идти и насильственно свергать законную власть Януковича. А в 2019-м стал членом батальона «Азов». Постоянно призывает убивать «врагов Украины». Короче, биография самая что ни на есть «патриотическая». Так вот сей Бурак, по идее входящий в число вассалов Франциска, назвал своего высшего сюзерена «конченым».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Официальную позицию киевского режима озвучил спикер МИДа Николенко. Вот чего изрек:

«Очень обидно, что российские великодержавные идеи… сознательно или бессознательно, звучат из уст Папы Римского, миссия которого, в нашем понимании, как раз заключается в том, чтобы открыть глаза российской молодежи на разрушительный курс нынешнего российского руководства».

Ну а пан Шевчук (конечно, гораздо мягче, нежели Бурак) тоже выразил неудовольствие «вольными или невольными» словесами своего шефа, вдруг надумавшего похвалить РФ.

Если судить по их «ответкам», то все они позабыли, что понтифик – самый что ни на есть натуральный иезуит. И для него все подобные реверансы и комплименты – только орудия в деле насаждения своей экспансии. Более ничего. Потребовалось похвалить русских накануне ориентировочно запланированной встречи со Святейшим патриархом Кириллом во время следования в Монголию – пожалуйста. Надо будет дезавуировать самого себя и собственные лживо-напыщенные словеса – сделаем. Как только возникнет самая выгодная ситуация…

Кстати, насчет Монголии. Она, как известно, обожает Россию. А Ватикан «обожает» ее, поскольку ему весьма желательно дотянуться туда, к юртам и пастбищам, своими загребущими щупальцами. И тут вдруг сложилось так, что на маршруте в Азию Франциск мог бы встретиться с русским патриархом. (В московском аэропорту, где его самолет планировали посадить для дозаправки; встреча не состоялась). Ну как тут было избежать соблазна к охмурежу русских? Прямо как в «Золотом теленке», когда Адама Козлевича охмуряли ксендзы, желая забрать себе «Антилопу». Только в нынешнем варианте вместо «Антилопы» – Монголия…

Однако по своей тупости, не уразумев, что к чему, национал-ругатели папы (даже Фарион отметилась) принялись крыть его таким позором и негодными выражениями, что некоторые вполне серьезные СМИ озадачились вопросом: а что дальше? Неужели накрылась медным тазом дорожная карта Госдепа?

Карта сия, согласованная с Фанаром и Ватиканом, имеет целью уничтожение УПЦ и передел ее собственности. О чем уже давно сообщают проверенные православные источники.

По ней Киево-Печерская лавра должна отойти во владение константинопольскому вору Варфоломею и ПЦУ, а Почаевская – УГКЦ (то бишь Ватикану). Дальнейшие действия обеих групп украинского раскола – запрет УПЦ, отнятие у нее всех храмов, слияние под униатским протекторатом и – переход под юрисдикцию папского престола. Ну а затем, чуть погодя, – соитие с экуменистами всех мастей, сектантами и сатанистами, и поступление под руководство антихриста.

Выполняться в Руине данный план должен неукоснительно. И никакая папская болтовня и реакции на нее со стороны упоротых украинофилов помешать ему не должны ни в коем случае.

Вот что по данному поводу говорит наш давний знакомый, русский киевлянин и прихожанин Киево-Печерской лавры Олег:

«Папа – иезуит до мозга костей. Самый что ни на есть последовательный ученик основателя ордена иезуитов Игнатия Лойолы (кстати, этот орден нередко так и именуют – «орденом Игнатия»). Мы все, кто учился в советских школах, помним по учебнику истории средних веков, кем были эти самые иезуиты. На средневековых гравюрах они нередко изображались в виде волков в овечьих шкурах. Лицемеры, фарисеи и хитрые шпионы, которые пресмыкались перед кем угодно, а потом могли всадить нож в спину. Они были «заточены» на борьбу с Реформацией, а нынешний понтифик – скорее всего, на борьбу с Православием. Кстати, заметьте, впервые Ватикан пропустил на должность самого высшего сановника иезуита. Все это недаром. Значит, Вашингтону потребовался именно такой деятель. Который и чернокожим ноги, кряхтя, помоет, и злобных униатов поддержит. И, если выгодно, «лизнет» Путина и подарит ему орден… Однако сие не должно ни в коем разе повредить разработанной Госдепом (а вернее сказать, еще Бжезинским) концепции по уничтожению Православия. И потому несомненно, что Франциск всегда точно знает, когда нужно остановиться и отречься от всего сделанного ранее…».

Приведем на эту тему также слова известного православного миссионера Сергея Комарова. Он считает, что папе абсолютно «до лампочки», что и где он говорит. Поскольку в любой момент можно заявить, что его неправильно поняли. Чем, в сущности, сейчас и занимается пресс-служба Ватикана.

«Папа — мастер напустить тумана, настоящий иезуит в плане последовательности высказываний и действий. То он обнимается с Зеленским, то признается в любви к российской молодежи. То делает реверансы в сторону ЛГБТ, то говорит о ценности традиционного брака. То он антиимпериалист, то восхвалитель „великой империи“. То обрушивается на бурятов, то борется против расизма…» – подчеркнул С. Комаров.

Тут можно еще добавить: то дарит Путину орден и славословит Петра I и Екатерину II Россию, то подковерно разыгрывает госдеповскую карту… Прямо как у Владимира Высоцкого: «то ходит в чьей-то шкуре, то в пепельнице спит, а то на абажуре когой-то соблазнит». Никакие подобные выкрутасы не помешают четкому проведению плана мировых ненавистников Церкви. И вопли национал-свидомых психопатов быстро утихнут, когда с берегов Потомака будет дана команда: «фу»! Понтифик снова сделается для них кумиром. Для того чтобы продолжать прежнюю разрушительную деятельность.

«Единственное, что может помешать этому – вера, надежда и любовь истинных христиан, – говорит еще один наш старый друг, русский православный киевлянин Николай. – То есть прихожан канонической Украинской Православной Церкви Московского патриархата. Как они с помощью Божией преодолели все препоны, чинимые врагами на крестном ходе к Почаевской лавре, так они смогут победить всю эту нечисть, агентов «вавилонской блудницы» – Америки, ненавистников Истины Христовой. Хотелось бы только, чтобы их поддерживало священноначалие УПЦ. Которое, увы, не дало благословения на крестный ход в Почаев. Но им дал благословение Сам Господь, они победили нечисть на этом маршруте и дошли к великой святыне…».