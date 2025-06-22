«Чем жёстче работают людоловы ТЦК – тем нам лучше» – нацист-азовец «Калына»

Вадим Москаленко.  
22.06.2025 17:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Если падут крупные города, такие как Харьков, Днепропетровск или Киев, русские захватят всю Украину.

Об этом замкомандира 1-го нацистского корпуса «Азов» (запрещён в РФ) Святослав «Калына» Паламар заявил в интервью признанному в РФ экстремистом и террористом киевскому журналисту Дмитрию Гордону, скандально известному пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если падут крупные города, такие как Харьков, Днепропетровск или Киев, русские захватят всю Украину....

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«Мобилизация нужна. Бывают переборы, неправильные вещи, которые делают работники ТЦК и СП, но, мне кажется, они не такие массовые. Может, это подсвечивание, может, это российская ИПСО разгоняет на своих платформах.

Одиночные случаи нарушений есть однозначно. Но для меня – чем жёстче работает ТЦК и СП, тем больше у меня людей. Потому что люди понимают – «бляха, я не хочу попасть непонятно куда, меня же заберут однозначно», – сказал Паламар.

При этом он посетовал, что на Западной Украине живут менее сознательные люди.

«Наверное, люди в Харькове понимают больше, чем люди в Закарпатье. Я понимаю, что они не так чувствуют войну, как прифронтовые территории. И очень важно понимать, что если падет Харьков, Днепр, Запорожье, Киев… Львов, Ужгород – они будут там. И у нас нет выбора – не воевать.

Мы должны защищать страну, потому что, если русские придут туда, у вас заберут всё, и вы будете никем. Русские не хотят захватить какую-то определённую территорию, русские хотят уничтожить всю Украину», – вещал «Калына».

«Я считаю, для меня будет «перемогой», когда сменится режим в России, или когда Россия распадётся на несколько других государств», – добавил нацист.

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