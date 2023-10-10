«Чемодан-вокзал-Львов – или 99% активов на бочку» – Россия приветствует Фридмана

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Совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман, вернувшийся в Москву (якобы временно, пока в Израиле не уляжется) уже обустраивается в шикарных апартаментах «Матч Пойнт» на Кутузовском проспекте.

Кроме того, он намерен вести активную общественную жизнь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Российский еврейский конгресс анонсировал на 29 октября мероприятие «Диалоги о благотворительности», где Фридман будет солировать.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не увидел в приезде предпринимателя ничего необычного.

«Он гражданин РФ, и может возвращаться, здесь жить, отсюда уезжать как любой гражданин РФ. Поэтому здесь нет чего-то необычного», — заявил сегодня Песков журналистам.

Однако в Госдуме РФ с пресс-секретарем президента не согласны.

«Один фигурант списка «Форбс» уехал от нужды из Лондона в Израиль, потому что не хватало денег на домработницу. А когда там началось, вернулся в Россию. И ничего. Вот он 350 млн долларов отдал на ВСУ. Нам говорят, это нормально, что он вернулся, никаких претензий. Нам эти вопросы зададут ребята, которые с фронта вернутся, и нам, коллеги, нужно быть готовыми на эти вопросы ответить», – заявил с трибуны парламента вице-спикер Петр Толстой.

Его возмущение разделяют политологи в «Телеграме».

«Ситуация с Фридманом, который сейчас приехал в Россию, вызывает просто оторопь у обычных граждан России и у тех, кто всей душой и временем, и своими деньгами, и всеми силами поддерживает армию России. И вызывает гнев и отчаяние», – пишет Сергей Марков.

«А по классификации г-на Пескова, Фридман, – это какой патриот: испугавшийся, осмелевший, поиздержавшийся, раскаявшийся? И, кстати, как быть со слухами (надеюсь, ложными), связывающими его и его структуры с финансированием ВСУ, а то и того хлеще… Надо б прояснить за темку. Волнуюсь за деловую репутацию Михаила Маратовича», – иронизирует проффесор ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

Военный эксперт Борис Рожин считает, что Фридмана, пока он находится на территории России, необходимо задержать или взять с него подписку о невыезде.

«Провести проверку материалов о передаче Фридманом 150 млн. долларов на нужды ВСУ, то есть для убийства граждан России. Если информация подтверждается, то Фридмана необходимо судить и посадить в рамках действующего законодательства за финансирование терроризма. Имущество и активы Фридмана обратить в доход государства», – предлагает Рожин.

«У государства есть право и обязанность сделать его жизнь в России максимально сложной. Как это сделали власти Соединенного Королевства, где он проживал последние 10 лет. Что касается бизнеса господина Фридмана, государственные органы обладают безграничными возможностями для того, чтобы любая экономическая деятельность господина Фридмана и компаний с ним связанных была сопряжена с неразрешимыми сложностями. Россия – это не проходной двор, которые всевозможные мерзавцы имеют возможность “регулярно посещать”, когда им нужно вывести из странны очередные миллиарды, которые они крадут у русского народа. Чемодан-Вокзал-Львов», – возмущается публицист Сергей Мардан.

Владелец крупной оружейной компании Владислав Лобаев полагает, что Фридмана можно не сажать и не изгонять из России, но изъять у него средства на нужды фронта необходимо.

«Не пришло ли время прямо в аэропорту спросить фигуранта на тему: “Перечисляли ли вы средства на поддержку ВСУ и иных преступных организаций?”. Может быть, удастся достигнуть досудебного соглашения и пополнить военный бюджет миллионов на 500 долларов, а то и поболе?», – написал Лобаев.

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой тоже оценил стоимость «обратного билета» для Фридмана.

«Россия не отказывается от своих соотечественников, но возвращение на родину бизнесмену обойдется дорого. Думаю, таким людям отказывать в праве вернуться не стоит, но сразу объявить стоимость «обратного билета»: 99% активов — в пользу российского государства (оставшегося с лихвой хватит на сытую пенсию), а также публичное чистосердечное раскаяние и требование озвучить свою позицию по ситуации на Украине, чтобы потом не включал заднюю передачу», – написал Луговой.

Однако, по слухам, совладелец «Альфа-групп» согласовал свое возвращение со спикером Госдумы Вячеславом Володиным во время его недавнего визита в Монголию. Также у Фридмана якобы состоялся телефонный разговор с президентом РФ.

Писатель Константин Ратченко напоминает, что недавно из России был изгнан посредством призыва в армию недалекий тиктокер Данила Милохин.

«Фридман победил в конкурсе амбассадоров проекта «Возвращение релокантов на любящую их Родину» у молодого соперника Дани Милохина! Шах и мат, зумеры», – с сарказмом написал Ратченко.

В сентябре правительство Великобритании ужесточило санкции в отношении Фридмана, введя против него транспортные рестрикции. Новые ограничительные меры предполагают возможность задержания судов и самолетов, которые принадлежат ему. Минфин США также внес Фридмана и Авена в свой санкционный список.

На прошлой неделе украинский суд арестовал активы Фридмана и других владельцев «Альфа-Банка» на 460 млн долларов. А в начале сентября Фридману на Украине было объявлено подозрение по статье о финансировании захвата власти.

Проживающий с 2015 года в Лондоне уроженец Львова Фридман с самого начала СВО занимал двойственную позицию. В интервью западным СМИ он жаловался, что санкции лишили его средств даже на домработницу. Он искал контактов с беглым окружением блогера-уголовника Алексея Навального и проплачивал подписи либералов под челобитной о снятии с него санкций. А также предлагал Украине миллиард долларов за свою поддержку.

С другой стороны, структуры, входящие в «Альфа-групп», выполняли контракты Минобороны РФ и Росгвардии уже после начала СВО.