27.02.2020, Львов, Тарас Стрельцов
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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«Чемодан, вокзал, Россия!» – Королевскую под проклятия вытолкали из Львовской ОГА


Львовские «активисты» фактически сорвали выездное заседание комитета Верховной Рады, ворвавшись в зал с требованиями к депутату из «ОПЗЖ» Наталье Королевской признать Россию «агрессором».

На момент инцидента парламентарии собирались рассматривать вопросы социальной политики и защиты прав ветеранов во Львове, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Однако нацисты не оценили заботу «оппозиционерки» о карателях АТО.

«Активисты», а также ветераны-АТОшники ворвались в зал, остановили заседание, окружив Королевскую с криками «Ганьба» и требуя от депутата признать Россию «агрессором». Один из нарушителей даже садился в кресло председателя для озвучивания требований.

После того, как Королевская попыталась что-то ответить, протестующие снова подняли крик: «Ганьба!», «Долой из Львова!», «Чемодан, вокзал, Россия». После вынужденного объявления перерыва депутату «ОПЗЖ» пришлось под непрекращающиеся проклятия покинуть помещение.

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