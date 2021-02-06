Чемоданный президент Майя Санду

06.02.2021, Кишинев, Александра Коваленко

Молдавский президент Майя Санду продолжила интенсивную серию зарубежных вояжей поездкой во Францию. Пока глава государства нежится в тени Эйфелевой башни, на родине обсуждают безрезультатность этих визитов и их очевидный предвыборный характер.

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Из пустого в парижнее

3-4 февраля Санду осуществила визит в Париж – по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. На встречах во французских верхах Санду жаловалась на сложную политическую обстановку в Молдове. Она поблагодарила Францию за оказываемую (большей частью на словах) поддержку и попросила помочь вакциной от коронавируса.

С бизнесменами Санду обсуждала возможности инвестирования в Молдову. Хотя само слово «инвестиции» во время её выступления прозвучало никак не меньше сотни раз, никаких конкретных предложений, проектов или программ французская деловая среда обсуждать не стала. На инвестиционных возможностях бизнеса сказалась рецессия европейской экономики из-за пандемии. Коммерсанты вежливо промолчали.

Вернувшись, Санду выступила с обескураживающим заявлением: «У Молдовы две семьи — Европа и Франкофония: Франция подарила возможность получить качественное образование тысячам молодых людей, стала вторым домом для десятков тысяч молдаван».

Президент пообещала продолжить курс реформ и евроинтеграции, тем более что это настойчиво советовал Макрон.

Галопом по Европам

Поездки Майи Санду по западным и не очень столицам становятся в Кишиневе притчей во языцех. С момента вступления в президентскую должность 24 декабря она точечно обрисовала контур своей президентской внешней политики. Успела принять в гости президента Румынии Клауса Йоханнеса и прокричать «Слава Украине!» почетному караулу в Киеве.

Навестила в Брюсселе главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, председателя Евросовета Шарля Мишеля, верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля и других важных чиновников. Вишенкой на торте брюссельской поездки стала встреча Майи Санду с королем Бельгии Филиппом, которая запомнилась полным отсутствием содержания.

По пути в Париж в начале февраля Санду успела ещё и заскочить в Бухарест к премьер-министру Румынии Флориану Кыцу. У главы румынского кабинета Майя Санду спросила, где вакцина от коронавируса, которую его президент Клаус Йоханнес обещал поставить Молдове несколько недель назад, но так и не прислал. Видимо, разговор не задался, раз в тот же день она снова просила вакцину – на этот раз у президента Франции.

Предвыборный пиар

Глава Balkan-Centre Сергей Манастырлы полагает, что поездки Майи Санду за границу носят предвыборный характер – она стремится «зацементировать проевропейское крыло молдавской политики за фигурой президента».

Однако бессмысленностью встреч Санду с иностранными коллегами в Молдове уже признают даже её сторонники. Правда, в президентском лагере пытаются сделать хорошую мину при плохой игре – видите, мол, а ее предшественника Игоря Додона так на Западе не принимали.

«Я понимаю, что хочется пиара перед выборами, но нужно заниматься проблемами внутри страны. Что важнее, решать политический кризис внутри страны, или ехать в Бухарест и проводить встречи в Европе, которые не имеют реального эффекта для страны?» — парировал Додон.

Кишиневский политолог Игорь Волницкий согласен – Санду впустую колесит по Европе, не решив проблемы отсутствия полномочий.

«Пока в Молдове не будет ясности в отношении правительства, досрочных выборов – подобные визиты конкретных результатов не дадут», – говорит Волницкий.