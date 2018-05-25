25.05.2018, Москва, Елена Острякова
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Вооруженные силы, Донбасс

Чемпионат мира не помешает России заступиться за Донбасс


Чемпионат мира по футболу не помешает России оказать поддержку ЛДНР в случае агрессии украинских войск. Об этом сегодня в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил политолог Дмитрий Куликов.

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«Кто-то сильно воодушевился Чемпионатом мира, что Россия, мол, чего-то не сделает. Люди сами себя заколдовали. С моей точки зрения, наличие Чемпионата мира никак не влияет на возможность ответа, если украинские войска предпримут массированную атаку», – сказал Куликов.

Он полагает, что президент Украины Петр Порошенко хочет не войны на Донбассе, а повода для введения в стране военного положения.

«Порошенко хотел бы все это подразжечь, но оставаться на тонкой грани перехода в по-настоящему военную фазу. Он понимает, что им ничего не светит в этой фазе. Но ему нужен разогрев, достаточный для объявления военного положения, но недостаточный для того, чтобы началась полноценная война, и республики не имели бы права ответить им по полной программе», – сказал Куликов.

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