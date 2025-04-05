«Чемпионский раунд еще впереди» – член оборонного комитета Рады перечит Билецкому

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У РФ серьезный потенциал, а на ВСУ угнетающе действует политика Дональда Трампа.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил член комитета Верховной рады по нацбезопасности и обороне, депутат Сергей Рахманин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик прокомментировал слова основателя запрещённого в РФ «Азова», командира 3-й ошб ВСУ Андрея Билецкого, по слвоам котрого на фронте назревает «чемпионский раунд» с равными шансами на победу, поскольку обе армии истощены.

«У комкора Билецкого есть больше информации с поля боя, чем у меня, но я не думаю, что сейчас чемпионский раунд. Ситуация достаточно сложная, но стабильная, как история про больного, который находится в бессознательном состоянии, но состояние его не ухудшается. Сейчас на линии фронта именно это. Русские истощены, понесли чувствительные потери, но их военная экономика сейчас на пике, я думаю, в 2025 году русские выйдут на пик производства оружия, боеприпасов. У них нет острой проблемы в человеческом ресурсе, за счёт «скрытой мобилизации» и, прежде всего, за счёт контрактования заробитчан», – сказал депутат.

Он подчеркнул, что война на истощение продолжается, а сейчас для Украины очень сложный момент.

«И всё то, что происходит вокруг войны, все эти переговоры, заявление, в первую очередь, наших американских партнёров, понятно, что влияют, в том числе, на психологическое состояние людей, которые с оружием в руках обороняют страну», – сказал Рахманин.