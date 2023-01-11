Чему может научить остальную Россию опыт «третьей обороны Севастополя»

То, на чем держался Севастополь и в какой-то степени Крым, для остальной России мало что значит, потому как там нет опыта жизни в условиях насаждения другой культурной и языковой среды.

Учитывая это, роль Севастополя – помочь в выработке новой национальной идеи и основ русской государственности. Такое мнение в эфире «Первого Севастопольского» высказала депутат Законодательного собрания Севастополя Екатерина Бубнова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Мне бы хотелось, чтобы эта роль, если она нам суждена ещё раз во всемирной или всероссийской истории, не была связана с какими-нибудь трагичными событиями. Мне бы хотелось, чтобы это была роль той почвы, того сохранённого культурного восприятия своей страны, её истории, что в Севастополе осталось, живо. Чтобы оно и было первым зерном, которое бы приросло какими-то новыми смыслами, – отметила депутат.

«Мне бы хотелось, чтобы то, к чему мы здесь относимся абсолютно всерьёз и с трепетом, чтобы это с таким же отношением воспринималась там, что мы называем «материком», и как-то приумножалось. Чтобы мы сами к себе, к своей стране, к своей культуре начали относиться серьёзно, без дурацкого подхихикивания. И в этом, мне кажется, действительно может быть, роль Севастополя. Примеров того, что происходящее у нас, так или иначе, влияет потом на другие регионы России, их достаточно много».

По словам Бубновой, долгое время понятие Запад в сознании обывателя было связано с чем-то прогрессивным и цивилизационным, и сейчас, когда эта прогрессивность ушла в признание прав меньшинства диктовать свою волю большинству, нужны новые цивилизационные образцы.

«Что является признаком цивилизации, определить можем мы сами, но почему-то этого не делаем», – заключила депутат.