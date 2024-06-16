Чему России стоит поучиться у Китая

России нужно внимательно изучать экономический опыт Китая, где цены в кафе остаются примерно такими же, как и 10 лет назад, а не увеличились в несколько раз, как это произошло в РФ.

Такое мнение в программе «Политотдел» на «Крым 24» сообщил автор блога «Китайский СвяZной», публицист Руслан Карманов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Здесь можно стащить пример у Китая, у которого реально занижен курс юаня. Но он занижен по простой причине: внутри Китая удерживается очень слабая инфляция. Это значит, что 10 лет назад определённое блюдо в кафешке стоило 20 юаней, сейчас он стоит 21-22 юаня. Поэтому Китай занижает искусственно курс юаня, Штаты топают ногами и кричат: какие там 7, почти 8 юаней за доллар, должно быть 4! Вы, хитрые гады, китайцы, продаёте товары за наши акции и баксы, и получаете много своих внутренних юаней. И вам хватает и на зарплаты, и на развитие производства, на всё прочее. Давайте вы свой юань утяжелите, тогда за наш доллар вы будете получать меньше юаней, и всё станет хорошо», – пояснил обозреватель.

Однако, помимо желания США, есть объективная реальность – Китай многое производит, больше всех в мире. Поэтому у него такой ход обусловлен спецификой.

«Есть экспортно ориентированная экономика, и надо так делать. У нас же, как я полагаю, нужно просто развивать больше своих производств. Я очень радуюсь, когда закупают станки, а не готовую продукцию. То есть самое крутое – это когда из Китая начали переть станки, чтобы развернуть у нас производство. Когда Европа сказала «санкции», Китай сказал – не проблема, тащите, только платите. Причем платите, как хотите – переводами через физлиц, через криптовалюту, без вопросов, мы все поставим. И с точки зрения США сделки не будет. Поэтому нас ловить не за что. Мы просто переправляем некоторые грузы через левые фирмы-однодневки, и привязаться, что это какая-то китайская фирма, невозможно. Наверное, развитие производства я посчитал самым таким полезным для роста курса рубля впоследствии», – заключил Карманов.