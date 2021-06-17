«Чему восторгаетесь?»: Лукашисты и змагары трактуют итоги женевского саммита

17.06.2021, Москва, Елена Острякова

Интрига развивается вокруг обсуждения белорусского вопроса на саммите президентов России и США. Джо Байден на пресс-конференции сказал, что «поделился обеспокоенностью», на что Владимир Путин сказал, что у него другое мнение.

Примерно такую же версию изложил сегодня в интервью либеральной радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Белоруссия никоим образом не относится к числу приоритетов, которые стояли на повестке дня. Тема Белоруссии была озвучена американской стороной во всем хорошо известном ключе. Мы все знаем позицию американцев. Есть проблематика самолета. Они считают это недопустимым, нарушением всего и вся. На это мы говорим, что у нас есть информация из первоисточника, от президента Белоруссии. Президенту Путину не с руки не доверять своему белорусскому коллеге. Было констатировано, что это то место, где не надо пытаться сблизить позиции. Невозможно», – сказал Песков.

Бежавший в Европу белорусский политолог Дмитрий Болкунец считает, что на самом деле взгляды российского и американского президентов на участь своего белорусского коллеги совпадают.

«Я думаю, в какой-то части оценка событий Белоруссии у Москвы и Вашингтона совпадает, но при этом Москва видит Беларусь как зону своих интересов, а США, неверное, хотели бы более активно играть на белорусском поле. Россия не хочет видеть эту активность. Ожидать синхронных действий Москвы и Вашингтона по Беларуси и Лукашенко, наверное, не совсем правильно. Думаю, это разные стратегии и тактики. Единственное, что у стран совпадает, это понимание того, что время Лукашенко ушло, и он должен уйти», – сказал Болкунец с эфире белорусского оппозиционного «Радио 97». По его информации, Александр Лукашенко, знал, что Путин и Байден будут его обсуждать и очень нервничал по этому поводу. Болкунец считает, что Лукашенко «чувствует, что его загоняют в угол» и может пойти на любое обострение ситуации, в том числе на границе с Литвой и Польшей.

Советник самопровозглашенного «лидера белорусской нации» Светланы Тихановской Франак Вечерка придает большое значение тому, что Байден, пусть даже вскользь упомянул Белоруссию.

«Результаты того, что США начали обозначать тему Беларуси, мы увидим гораздо раньше за полгода, и это никак не связано с Путиным. Это будут очень конкретные шаги в сторону Лукашенко. В ближайшие недели мы также увидим более синхронную позицию по Беларуси Брюсселя, Вашингтона и Лондона», – сказал Вчереко в интервью националистическому белорусскому изданию «Наша Нива».

Еще одна беглая белорусская оппозиционерка Ольга Карач, напротив, обвиняет Тихановскую и ее штаб в том, что Байден не будет бороться за Белоруссию.

«В ожидании данной встречи я предполагала, что будет определенный политический торг за Беларусь между Байденом и Путиным. Оказалось, что торг не состоялся, что фактически развязало Путину руки.

В переданной офисом Светланы Тихановской администрации Байдена позиции, состоящей из 5 главных постулатов, есть очень неоднозначный пункт о том, что на сегодняшний день выбор беларусов и протесты в Беларуси не носят геополитический характер. Для Запада, в переводе на политический язык, это означает, что в будущем к власти в Беларуси может прийти пророссийский президент, который продолжит процессы глубокой интеграции с Россией», – написала Карач в своем телеграм-канале.

Председатель Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич осуждает радость белорусских оппозиционеров по поводу того, что их страну вспомнил «большой белый господин».

«Но чему вы восторгаетесь? Озабоченностью Байдена? Озабоченность США мы уже видели на Украине, в Грузии, Ираке, Ливии, Югославии, Сирии. Озабоченность есть одна – свои национальные интересы в регионе и противостояние с Россией и Китаем. Ни демократия, ни свобода, ни тем более процедура выборов, никогда не интересовали Запад. Победи госпереворот в 2020, удел Беларуси – тявкать, выпрашивая себе деньги на борьбу с мифической российской угрозой», – написал Гайдукевич.

Близкий к белорусскому президенту политолог Петр Петровский не доволен итогами саммита.

«Для Беларуси как раз важным выступает сопряжение интересов Москвы и Пекина в Минске, недопущение их противопоставления. Также важным остаётся интерес сохранить дистанцию между Москвой и коллективным Западом. Пока же достаточно неплохой старт Байдена и Путина демонстрирует возможности усиления влияния прозападной башни Кремля, которая некомплементарно относится к Беларуси», – написал Петровский.