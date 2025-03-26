Через 10 лет большинство европейских НПЗ будут закрыты или перепрофилированы – прогноз

Сергей Рыжов.  
26.03.2025 09:42
  (Мск) , Москва
Просмотров: 638
 
Дзен, ЕС, Нефть, Политика, Экономика, Энергетика


Reuters рисует гирокими мазками депрессивное будущее европейской энергетики. По прогнозам, в течение следующих 10 лет большнство нефтеперерабатывающих заводов в Европе закроются или переоборудуются.

«Европейские НПЗ должны адаптироваться к энергетическому переходу, иначе к 2035 году они столкнутся с повышенным риском закрытия, отметили руководители отрасли», – говорится в публикации.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Reuters рисует гирокими мазками депрессивное будущее европейской энергетики. По прогнозам, в течение следующих 10...
Реклама

Рынки энергии трансформируются под воздействием электрификации и новых законов, связанных с энергетическим переходом, что одновременно приводит к снижению спроса на автомобильное топливо и росту инвестиций в био- и альтернативные виды топлива.

 «Через 10 лет большинство НПЗ либо перейдут к производству биотоплива, либо внедрят электрификацию и замену топлива на низкоуглеродный водород или другие низкоуглеродные варианты», — сказала директор компании Essar Energy Transition Рут Херберт добавил, что заводы, не способные внедрить улавливание углерода или переработку биосырья, окажутся под угрозой закрытия.

 «НПЗ станут более сложными с точки зрения используемого сырья, но не с точки зрения технологических процессов», — отметил Антонио Хоянес из испанской компании Moeve (ранее Cepsa), добавив, что заводам придётся работать с топливной смесью, включающей электронное топливо, ископаемое топливо и биотопливо.

В прошлом году рентабельность европейских НПЗ снизилась после роста прибыли в 2022–2023 годах, вызванного восстановлением после пандемии ковида и стремлением к энергетическому самоогораживанию на фоне санкций против России.

Кроме того, прибыльность европейских НПЗ оказалась под давлением из-за ввода в эксплуатацию новых, более современных заводов в Африке и на Ближнем Востоке, что ускорило процесс закрытия предприятий в Европе, указывает агентство.

«Я думаю, к 2035 году мы увидим больше консолидации в этом секторе», — прогнозирует в комментарии агентству  Джей Гличер, инвестиционный директор компании Vitol.

В этом году в Европе также ожидаются закрытия и переоборудования НПЗ , единственный НПЗ в Шотландии, расположенный в Грэнгмуте, будет переоборудован в топливный импортный терминал, а немецкий завод Shell в Весслинге прекратит переработку нефти.

Метки: , , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить