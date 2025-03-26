Через 10 лет большинство европейских НПЗ будут закрыты или перепрофилированы – прогноз

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Reuters рисует гирокими мазками депрессивное будущее европейской энергетики. По прогнозам, в течение следующих 10 лет большнство нефтеперерабатывающих заводов в Европе закроются или переоборудуются.

«Европейские НПЗ должны адаптироваться к энергетическому переходу, иначе к 2035 году они столкнутся с повышенным риском закрытия, отметили руководители отрасли», – говорится в публикации.

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Рынки энергии трансформируются под воздействием электрификации и новых законов, связанных с энергетическим переходом, что одновременно приводит к снижению спроса на автомобильное топливо и росту инвестиций в био- и альтернативные виды топлива.

«Через 10 лет большинство НПЗ либо перейдут к производству биотоплива, либо внедрят электрификацию и замену топлива на низкоуглеродный водород или другие низкоуглеродные варианты», — сказала директор компании Essar Energy Transition Рут Херберт добавил, что заводы, не способные внедрить улавливание углерода или переработку биосырья, окажутся под угрозой закрытия.

«НПЗ станут более сложными с точки зрения используемого сырья, но не с точки зрения технологических процессов», — отметил Антонио Хоянес из испанской компании Moeve (ранее Cepsa), добавив, что заводам придётся работать с топливной смесью, включающей электронное топливо, ископаемое топливо и биотопливо.

В прошлом году рентабельность европейских НПЗ снизилась после роста прибыли в 2022–2023 годах, вызванного восстановлением после пандемии ковида и стремлением к энергетическому самоогораживанию на фоне санкций против России.

Кроме того, прибыльность европейских НПЗ оказалась под давлением из-за ввода в эксплуатацию новых, более современных заводов в Африке и на Ближнем Востоке, что ускорило процесс закрытия предприятий в Европе, указывает агентство.

«Я думаю, к 2035 году мы увидим больше консолидации в этом секторе», — прогнозирует в комментарии агентству Джей Гличер, инвестиционный директор компании Vitol.

В этом году в Европе также ожидаются закрытия и переоборудования НПЗ , единственный НПЗ в Шотландии, расположенный в Грэнгмуте, будет переоборудован в топливный импортный терминал, а немецкий завод Shell в Весслинге прекратит переработку нефти.