«Через 10 лет Донбасс признают независимым» – киевский эксперт

26.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Донбасс мог бы вернуться в состав Украины по приднестровской модели, с экономической интеграцией без политического воссоединения, однако время играет против киевских властей, что, в конце концов, может привести к фактическому признанию независимости Донбасса мировым сообществом.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил киевский политолог Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что такое «приднестровская модель»? Преобладание российского капитала в регионе, экономическая интеграция в Украину без политической интеграции. На самом деле фактически выдача паспортов усиливает этот сценарий, подталкивает к этому сценарию. Тем не менее, уже пять лет прошло, пройдёт ещё пять лет, ещё 10 лет. Ну и в один момент какой-нибудь очередной «Трамп» американский скажет: «А это же, Донбасс же недалеко от Голанских высот, ну по карте там сколько-то, Господи, ну так…». Есть легитимизация временем. Или, когда есть непризнание де-юре, но признание де-факто, например», – отметил политолог.

Также он подчеркнул, что Украина разучилась решать проблемы дипломатически и объяснил на примере Крыма, почему киевская власть не умеет учиться на своих ошибках.

«Украинская дипломатия закончилась в 2014 году. Ведь если вспомнить, дипломатия украинская закончилась в тот момент, когда на, фактически, ультиматум России по Крыму, который должен был привести к возврату Крыма к Конституции 1992 года, автономии, но де-юре в составе Украины. Когда его проигнорировали с тем, что: «А что, там наши?» И вот это был провал, потому что надо было хотя бы, во-первых, что-то ответить, вступить в переговоры, сказать: «Это неприемлемо, это мы готовы обсуждать, а у нас есть свои предложения», – это дипломатия и есть, не останавливать процесс.

Если ты остановился – значит, у тебя отобрали. Надо было понимать, что в тот момент меньшим злом для Украины был возврат Конституции 1992 года, что в первом референдуме, так сказать, и планировалось, и надо было на это соглашаться. А потом проехали», – резюмировал Джангиров.