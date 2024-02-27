Через 10 лет нас не будет – беглый советник Зе-офиса

Россия добьется закрепления нейтрального статуса Украины, подготовится и нанесет очередной удар, который уничтожит независимость этой страны.

Об этом в эфире интернет-блога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главная цель Российской Федерации на материальном уровне будет нейтральный статус Украины, никакого НАТО, и НАТО очень охотно на это согласится, оно уже согласилось, просто оно нас обманывает, когда рассказывает: «Нет-нет, мы с вами, мы будем с вами до конца, бла-бла-бла».

Так вот, будет нейтральный статус, и это надо будет переварить, надо будет изымать это из Конституции, надо уговаривать Верховную раду, чтобы она проголосовала, надо посмотреть на всех тех, которым пудрили мозги этим НАТО, которые погибали за право вступить в ЕС и НАТО людям в Украине, что теперь мы уже не вступаем – нейтральный статус», – сказал экс-советник ОП.