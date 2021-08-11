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11.08.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Дзен, Донбасс, Политика, Россия
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Через 10 лет в Донбассе будут жить только граждане России

Выдача российских паспортов населению республик Донбасса – это более важное мероприятие, чем, например, отправка...

Выдача российских паспортов населению республик Донбасса – это более важное мероприятие, чем, например, отправка танков или боеприпасов на эту территорию.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У России, по большому счету, и так руки развязаны. Она захотела начать выдавать паспорта –  и начала. И ничего. А паспортизация населения Донбасса – это значительно более серьезный подход, чем отправка туда десятка танков или поддержка их боеспособности корпусов при помощи поставок ГСМ, боеприпасов, техники и так далее. Потому что все прекрасно понимают, что через какое-то время на этой территории будут жить только российские граждане. Пусть это произойдет не через год, не через два и, может быть, даже не через пять, но государства мыслят столетиями», – сказал эксперт.

«И в Вашингтоне, и в Берлине, и в Париже понимают, что пройдет десять лет, и там будут жить только российские граждане. Сразу же возникнет вопрос – чья тогда это территория?», – заявил Ищенко.



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