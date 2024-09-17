Через 10 лет Запад будет чествовать Россию как своего лучшего союзника, – Арестович антикитайски подзуживает

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Всего через 10-15 лет может сложиться такая ситуация, при которой Запад объявит Россию своим лучшим союзником и братом по оружию. Произойти это может в случае столкновения Запада с Китаем.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вам говорю на голубом глазу, что в течение 10-15 лет, а то и раньше, может сложиться ситуация, когда Запад будет чествовать Россию как своего лучшего союзника и помощника. Стоит Путину занять правильную позицию во время, например, военного столкновения с Китаем. И еще будут говорить о братстве российского и американского оружия, и британского, как когда-то во Вторую мировую. Вопрос – а где будем мы в этой ситуации? Если мы будем на стороне Запада, внезапно российская армия, Путин и его страшный режим окажутся нашими военными и политическими союзниками. А мы несамостоятельны для того, чтобы сделать финт ушами и сказать, что украинский солдат никогда не будет стоять плечо к плечу с российским», – обрисовал муки самостийников Арестович.