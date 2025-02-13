«Через 20 лет мы поймём, что отказ от ЕС и НАТО был благом» – Карасев

Вадим Москаленко.  
13.02.2025 21:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Многим украинцам могут не понравиться условия прекращения огня, однако через много лет до них дойдёт, что другого выбора у Украины не было.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Многим украинцам могут не понравиться условия прекращения огня, однако через много лет до них...

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«Уже сказали, что Украину в НАТО не возьмут, и выхода на границы 1991 года не будет. Понятно, что если Америка не будет участвовать, то и Европа не будет, у неё нет таких возможностей.

Да, это может быть неприятно, это разочарует многих сторонников евроинтеграции. Но это что, такая большая трагедия для государства?», – сказал политолог.

«Государство сохранится, но форма у него будет другая – географическая, территориальная. Да, это надо жить по-новому, в рамках другой территории. Но 80% территории – это много.

Да. Нужно будет выстраивать новый внешнеполитический курс, надо будет менять ориентиры внутренней и внешней политики. Но это не трагедия.

Может, через 20 лет мы поймём, что в этом была какая-то историческая необходимость. К сожалению, не понятая украинским правящим классом, навязавшим эту модель евроинтеграции, когда независимость Украины стала не целью, а инструментом вступления в НАТО и ЕС», – резюмировал Карасев.

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