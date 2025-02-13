«Через 20 лет мы поймём, что отказ от ЕС и НАТО был благом» – Карасев
Многим украинцам могут не понравиться условия прекращения огня, однако через много лет до них дойдёт, что другого выбора у Украины не было.
Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Уже сказали, что Украину в НАТО не возьмут, и выхода на границы 1991 года не будет. Понятно, что если Америка не будет участвовать, то и Европа не будет, у неё нет таких возможностей.
Да, это может быть неприятно, это разочарует многих сторонников евроинтеграции. Но это что, такая большая трагедия для государства?», – сказал политолог.
«Государство сохранится, но форма у него будет другая – географическая, территориальная. Да, это надо жить по-новому, в рамках другой территории. Но 80% территории – это много.
Да. Нужно будет выстраивать новый внешнеполитический курс, надо будет менять ориентиры внутренней и внешней политики. Но это не трагедия.
Может, через 20 лет мы поймём, что в этом была какая-то историческая необходимость. К сожалению, не понятая украинским правящим классом, навязавшим эту модель евроинтеграции, когда независимость Украины стала не целью, а инструментом вступления в НАТО и ЕС», – резюмировал Карасев.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: