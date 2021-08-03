«Через 30 лет Россия станет менее белой». Политолог призывает русифицировать мигрантов

03.08.2021, Москва, Олег Кравцов

Этнический состав России будет меняться, в том числе из-за мигрантов, а потому следует принуждать их к изучению русского языка.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает московский политолог Екатерина Шульман.

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По ее словам, статистика МВД подтверждает, что мигрнаты не совершают преступлений больше, чем остальные граждане РФ

«Люди приезжают работать, они всего боятся, они довольно бесправные, поэтому, наоборот, менее склонны к криминалу, чем местные. Есть опасения, что приезжие, что называется, перерожают местных, что у них рождаемость выше, поэтому через 30 лет Россия станет, грубо выражаясь, менее «белой». Ну тут я должна сказать: это практически неизбежно. Это можно остановить лишь такими жесткими антимиграционными мерами, которые наша экономика не потянет», – считает эксперт.

Она также говорит, что власть должна сделать так, чтобы миграционные процессы, шли на ее условиях.

Вы не можете топнуть ножкой и сказать: остановись, миграция, пусть у нас будут только голубоглазые блондины. Ну не будет этого, даже если предположить, что мы эту шизоидную политику почему-то одобряем. Так что будет нам «этническое разнообразие», ничего с этим не поделаешь, с этим надо жить и работать. Ну, например, агрессивно обучать всех русскому языку, что было бы чрезвычайно полезно. Экзамены вводить на въезде в страну, в школах и вузах давать русскому языку больше времени», – резюмировала Шульман.