Через 4 года в Крыму появится второй супер мост

26.12.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Мост через Севастопольскую бухту должен быть построен до 2023 года. Об этом журналистам заявил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Надеюсь, что мост будет не так долго проектироваться. Привлечены сильнейшие проектные организации, которые проектировали Крымский мост и вантовый мост на остров Русский. До 2023 года задача — построить», – сказал Овсянников.

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Он объяснил, почему правительство города отказалось от первоначальной идеи строительства тоннеля.

«Мы думали сначала строить тоннель, но в связи с залеганием там большого количества снарядов, неизвестно, на какую глубину они входили в грунт, это просто опасно. Логистически лучше мост», – сказал Овсянников.

При этом отказался называть даже ориентировочно, в какую сумму обойдется объект.

«Какая разница, сколько стоит мост. Мы должны понимать, что эти миллиарды вызывают раздражение у жителей города. Давайте, в следующем году отремонтируем большое количество объектов здравоохранения и образования, культуры и спорта, 600 подъездов, освещение на улицах», – сказал Овсянников.

После обоснования стоимости проект моста будет предложен к включению в Федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года».

В соответствии с предварительным проектом мост длиной 935 метров будет иметь 4 полосы для движения с максимально разрешенной скоростью 70 км/час. Предполагается также создание пешеходной и велосипедной дорожек.