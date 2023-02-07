«Через 50 лет Европа станет мусульманской», – в крымском муфтияте цитируют покойного Каддафи

Сожжение Корана в Копенгагене только повысит интерес к этой священной книге и Исламу, как религии. Многие захотят узнать, что же такого в ней написано, что вызвало такую акцию и бурю негодования в ответ.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал заместитель муфтия Крыма Эсадуллах Баиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, в западных странах и в Америке есть понятие «отмена культуры», когда кого-то назначают плохим человеком или какую-то нацию назначают плохой и пытаются её исключить из всего оборота, из всего общества. В нашем постсоветском пространстве как-то было заведено уважать и любить друг друга. Мы жили многонациональными обществами, в это Советский Союз внёс очень большую лепту, потому что для него это было основополагающее понимание. Народы не просто терпели друг друга, не просто терпимы были друг к другу, а как-то прониклись друг другом, историей, культурой, и этот момент в нашем пространстве как-то нас всех удерживает, всех нас делает более понимающими друг друга. То есть, мы понимаем нашего соседа не мусульманина, с уважением относимся к его традициям, и они нас не раздражают. Тогда как на Западе мы не слышим таких категорий вообще, мы там слышим только слово толерантность – «терпимость». То есть терпите, а терпимость она выражается иногда в категориях, что, если люди перестали терпеть по какой-то причине, они могут взять и отменить вас, к сожалению. Я уже не буду говорить об Исламе – это такая страшилка всего мира».

По словам представителя духовенства, последний год показал, как Запад попытался отменить русскую культуру и вообще Россию. И не только Запад, но и другие страны, которые примкнули к этому мейнстриму. Неудивительно, что на Западе нарисовали карикатуры на пророка Мухаммеда, и кто-то на это неправильно отреагировал.

«Мы, мусульмане, должны взвешенно реагировать, мы должны принять этот вызов, сказать: хорошо, значит, мы не донесли до вас Коран. Мы вам его расскажем, мы на языках, которые используются в Швеции и в Европе в общем, напечатаем миллионы экземпляров Корана и подарим вам их бесплатно, чтобы вы ознакомились с тем, что вы жжете, то есть против чего вы боретесь, – пояснил Баиров. – К моей радости, после любой такой акции возрастает интерес к Исламу. Как сказал покойный Каддафи, не нужно бороться с Европой и воевать за европейские земли – нужно просто оставить их, и через 50 лет Европа станет мусульманской. Интересный был прогноз, к этому Европа и идёт, как мы видим. Поэтому вся эта борьба понятно почему происходит, но она только вызывает интерес к Исламу и к Корану».