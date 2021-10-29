«Через 50 лет нас историки спросят: Что вы курили?!» – Фарион

29.10.2021 18:44 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

«Воевать» с Россией, при этом с ней же торговать и не называть войну войной – это «зашквар».

Об этом в эфире YouTube-канала «Island» заявила бывший депутат Верховной рады, украинская нацистка Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Мы во время войны на полную торгуем с Россией – это зашквар! И товарооборот. Это латентная коллаборация с имитацией войны с Россией. Торговать с врагом… Значит, мы финансируем страну, которая с нами воюет, это зашкварные вещи! Я подумала, что лет через 50, когда это будут анализировать, а мы будем, если будем, с палочками ходить и нюхать запах жизни осенний, то историки будут спрашивать: что они тогда курили, что с ними тогда было? Что они курили, что так себя вели?! Что они неспособны были, 15 тысяч украинцев было убито, а они не способны тогда были называть это войной!», – возмущалась Фарион.