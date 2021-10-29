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29.10.2021 18:44 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Львов, нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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«Через 50 лет нас историки спросят: Что вы курили?!» – Фарион

Новости Украины«Воевать» с Россией, при этом с ней же торговать и не называть войну войной...

«Воевать» с Россией, при этом с ней же торговать и не называть войну войной – это «зашквар».

Об этом в эфире YouTube-канала «Island» заявила бывший депутат Верховной рады, украинская нацистка Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы во время войны на полную торгуем с Россией – это зашквар! И товарооборот. Это латентная коллаборация с имитацией войны с Россией. Торговать с врагом… Значит, мы финансируем страну, которая с нами воюет, это зашкварные вещи!

Я подумала, что лет через 50, когда это будут анализировать, а мы будем, если будем, с палочками ходить и нюхать запах жизни осенний, то историки будут спрашивать: что они тогда курили, что с ними тогда было? Что они курили, что так себя вели?!

Что они неспособны были, 15 тысяч украинцев было убито, а они не способны тогда были называть это войной!», – возмущалась Фарион.

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