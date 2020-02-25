Через четыре дня задолженность по зарплате на украинских шахтах достигнет 1,6 млрд грн

25.02.2020, Киев, Игорь Петров

Задолженность по зарплате в угольной отрасли Украины продолжает расти, надежды шахтеров на улучшение ситуации не оправдываются.

Об этом на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины заявил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На данный момент задолженность по зарплате горнякам в размере 1 млрд 100 млн. Частично не выплачена зарплата еще за 2015, 2016, 2017 и 2018 годы. Это заставляет нас задуматься – а что происходит в угольной отрасли, что происходит в энергетическом комплексе? За неделю задолженность вырастет еще на 500 млн с учетом зарплаты за февраль и в сумме составит 1 млрд 600 млн.

Мы живем между хорошими надеждами и холодным душем. Я помню весну прошлого года, когда на шахте «Лесная» гибнут шахтеры и президент Владимир Зеленский мгновенно едет туда, встречается с людьми. Это теплый ветер надежд и ожиданий.

В то же время министр энергетики Игорь Насалик находится в Калуше и пытается переоформить на свою семью Калушскую ТЭС. Он не едет туда, где президент, ему это не нужно.

Но он не понес ответственности как и Венгрин, «смотрящий» над угольной отраслью в этом регионе. Насалик по прежнему продолжает бодяжить на Львовской обогатительной фабрике и эту горную массу вместе с российским углем везут на склады ТЭС и затоваривают ею склады ТЭС и ТЭЦ. А донецкий уголь не нужен», – негодует горняк.

Присутствовавший на совещании президент Украины Владимир Зеленский обещал погасить задолженность. Он предложил вице-премьер-министру Украины, министру развития общин и территорий Денису Шмыгалю совершить поездку по шахтерским городам, чтобы лично ознакомиться с проблемами шахтеров, но перед этим закрыть задолженность по зарплате.

«Давайте подготовим поездку в эти все шахтерские города, проедемся, но с планом, чтобы там людям нормально в глаза смотреть, чтобы мы погасили задолженность. Не приезжали как робингуды – увидели проблему и на следующий день погасили, а сначала закроем то, что мы должны закрыть, закроем задолженность, а потом поедем во все эти города», – мечтает Зеленский.