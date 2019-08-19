«Через два года начнём!» – разъярённый Жириновский пообещал сгноить либералов в тюрьмах

19.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского вывел из себя вопрос журналиста российского либерального издания.

В ходе брифинга Совета Госдумы РФ Жириновский за попытку его поддеть пригрозил корреспонденту тюрьмой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А регламент есть какой-то, Владимир Вольфович?», – насмешливо спросил журналист.

«Для какого регламент, о каком регламенте?», – уточнил Жириновский.

«Вашего выступления», – сказал корреспондент «Ведомостей».

«Да, регламент, в камеру тебя сейчас отведу, вот регламент могу сейчас дать. Кто вы? Какое агентство? Какое агентство, говори? «Ведомости»? Вражеская газета. Регламент для чего? Чтобы я закончил или вопросы задавать?» – вспылил политик.

«То, что непонятно, о чём вы говорите», – объяснил журналист.

«Непонятно – иди к врачу. Иди к врачу, там тебе мозги прочистят. Буду говорить я, и столько, сколько я хочу. Вы на территории России и органа государственной власти. А ваша газета «Ведомости» враждебная, гадкая газета!

Ты будешь потом плакать и вспоминать, за что тебя арестовали. Вот за сегодняшний день, 19 августа 19 года. Наверное, ещё не было тебя на улице, когда было 19 августа 1991 года, 28 лет назад. Ты не думай, что мы проиграли тогда! Это была репетиция, чтобы выявить всё гнильё в нашей стране. А через два года мы начнём зачищать», – мрачно пообещал Жириновский.