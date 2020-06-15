15.06.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Крым, Политика, Россия, Украина
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Через два поколения Крым и Донбасс из Конституции вычеркнут сами украинцы


Крым лишь в воображении части украинского общества является территорией Украины. Сменится два поколения, и полуострова не будет украинским не только де-факто, а уже и де-юре.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский философ-майданщик Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Дацюк, Украина, лишившаяся значительной части своей территории, уже не может считаться государством в прежних границах.

«Мы же нарисовали – в нашем представлении Крым с нами, Донбасс с нами. Но это же в нашем представлении! А подрастают наши дети, они так уже это не представляют. А подрастают внуки.

А потом только строчку изменить в Конституции, и это будет быстро. Вопрос лишь в том, как это в нашей голове», – заявил Дацюк.

Ранее Дацюк заявил, что даже при самом невероятном варианте развития событий не существует сценария, при котором Крым и Донбасс вернутся в состав Украины.

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