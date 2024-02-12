Через две-три недели начнется неизбежное – украинский политтехнолог

Анатолий Лапин.  
12.02.2024 16:38
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2038
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Если помощь со стороны США не будет восстановлена в течение двух-трех недель, то Украину ждет «неизбежное».
Об этом в интервью пропагандисту Александру Шелесту заявил политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Если помощь со стороны США не будет восстановлена в течение двух-трех недель, то Украину...

По мнению Золотарева, украинское военное командование уже столкнулось с выбором – отводить войска и сдавать территорию или биться с риском потери ВСУ.

«Любой здравомыслящий аналитик прекрасно понимает, что если в течение ближайших двух-трех недель вопрос помощи со стороны Соединенных Штатов положительно не решится для Украины, то – да, впереди будет неизбежное. Сегодня мы видим, что спустя полтора-два месяца все это материализуется, к сожалению. И добавились новые точки – под Часов Яром, там уже вплотную приблизилась линия фронта, на трассе между Марьинкой и Угледаром, Новомихайловка… там еще одна болевая точка.

Собственно, дважды гадать не приходится – перед новым главкомом будет стоять очень непростая задача, что выбрать: удержать территории или сохранить войска. И мне кажется, это то, что советовали и европейские, и американские военные о том, что прежде всего для Украины важнее сохранить боеспособность Вооруженных сил Украины в этой ситуации.

Но если опять будем из политических соображений цепляться за территорию, то рискуем потерять и армию, которая и так сейчас находится не в лучшей форме», – заявил Золотарев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть