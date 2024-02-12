Через две-три недели начнется неизбежное – украинский политтехнолог

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Если помощь со стороны США не будет восстановлена в течение двух-трех недель, то Украину ждет «неизбежное».

Об этом в интервью пропагандисту Александру Шелесту заявил политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Золотарева, украинское военное командование уже столкнулось с выбором – отводить войска и сдавать территорию или биться с риском потери ВСУ.

«Любой здравомыслящий аналитик прекрасно понимает, что если в течение ближайших двух-трех недель вопрос помощи со стороны Соединенных Штатов положительно не решится для Украины, то – да, впереди будет неизбежное. Сегодня мы видим, что спустя полтора-два месяца все это материализуется, к сожалению. И добавились новые точки – под Часов Яром, там уже вплотную приблизилась линия фронта, на трассе между Марьинкой и Угледаром, Новомихайловка… там еще одна болевая точка. Собственно, дважды гадать не приходится – перед новым главкомом будет стоять очень непростая задача, что выбрать: удержать территории или сохранить войска. И мне кажется, это то, что советовали и европейские, и американские военные о том, что прежде всего для Украины важнее сохранить боеспособность Вооруженных сил Украины в этой ситуации. Но если опять будем из политических соображений цепляться за территорию, то рискуем потерять и армию, которая и так сейчас находится не в лучшей форме», – заявил Золотарев.