«Через две-три недели»: Россия готовит крупную группировку ко второму этапу наступления – генерал ВСУ

К началу лета Россия закончит формировать крупную группировку войск для того, чтобы задействовать ее во втором этапе наступления – будь то Харьковское направление или любое другое.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они занимаются резервами. Во-первых, срочная служба, за весну хотя бы призвать 150 тысяч, кроме того, используя разные методы, в том числе скрытую мобилизацию и другое, в этом году планируют призвать 300-400 тысяч военнослужащих. Это две армии, 14 дивизий, 16 бригад. Если это удастся им, тогда можно говорить о возможности второго этапа их наступления, о котором говорил наш президент. По времени это может быть конец мая-начало июня, когда они будут в состоянии насобирать такое количество военнослужащих. А еще нужно добавить вооружения и техники – над этим они тоже работают, со старых полей бронетехники из Зауралья собирают три-четыре, делают одну, но боеспособную: пушка, пулемет – все… и заводят на фронт или на склад», – считает он.

«Так вот, поскольку у них появляется возможность работать и на склад, в том числе, то речь действительно может быть о том, что набирают силы для таких группировок. Такого рода группировка может действовать не только на направлении Харькова – как пойдут события. Если они увидят, что тут слабое место и будет целесообразно, то будет принято решение применять эту вновь сформированную группировку на этом направлении… или использовать на другом – на Сумы или куда угодно при необходимости», – заключил Романенко.