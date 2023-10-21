Через год Израиль может серьёзно ослабить Украину – Коц

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Конфликт на Ближнем Востоке может затянуться на целый год, что серьёзно подорвёт способности Украины к дальнейшей войне.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Израиль не прекращал обстрелов Сектора газа ни на сутки после этой страшной трагедии. Продолжают гибнуть сотни мирных граждан, а ХАМАС при этом не теряет своей боеспособности. Он по-прежнему имеет возможность направлять сотни ракет на израильские города, продолжает снимать свои ролики. У них есть электричество, связь. Поэтому без сухопутной операции тут не обойдётся», – сказал Коц.

Он подчеркнул, что чем дольше затянется заварушка на Ближнем Востоке, тем сильнее ослабеет Украина.

«Конечно, нам будет легче дышать, если Израиль откусит львиную долю американского пирога на свою наземную операцию. Делались прогнозы, что эта операция может продлиться год. Это серьёзный срок, и для этого потребуются серьёзные ресурсы. И в случае, если это будет год, Украина будет серьёзно слабеть. Украина в месяц тратит около 200 тысяч американских снарядов 150-мм. Мы сегодня слышим, что американцы передадут Израилю десятки тысяч этих снарядов. Это будет серьёзный удар по боеспособности Украины. Хотя пока отсюда, с места, потерю боеспособности мы не наблюдаем. Мы видим массированное применение артиллерии, дронов», – резюмировал военкор.