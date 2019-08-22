«Через год после выборов новое заксобрание Севастополя будет распущено»

22.08.2019, Москва, Елена Острякова

Борис Колесников покинул пост председателя севастопольского регионального отделения «Единой России», когда из Москвы прислали депутата Госдумы РФ Дмитрия Саблина — гасить конфликт между заксобранием, где единоросы имели подавляющее большинство, и губернатором.

Колесников возглавлял группу депутатов, которая поддерживала губернаторов: сначала Сергея Меняйло, потом Дмитрия Овсянникова. Эта группа отчаянно оппонировала сторонникам героя Русской весны Алексея Чалого, которые практически перманентно критиковали исполнительную власть.

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Кстати, конфликт «команды Чалого» и Овсянникова разрешился отставкой последнего. Колесников – редкий человек в Севастополе, который защищает губернатора даже после его ухода. При этом он критикует ход избирательной кампании в законодательное собрание в Интернете.

Многие называют его «сбитым летчиком» и считают, что бывшим партийным функционером движет личная обида. «ПолитНавигатор» исходит из того, что позиция профессионального юриста, посвященного во многие тонкости городской политики, интересна и должна быть представлена.

«ПолитНавигатор»: Вы в своем блоге назвали выборы в городское законодательное собрание, которые сейчас идут, договорником. Почему?

Борис Колесников: Прошли праймериз «Единой России». Была назначена дата. Но потом они все откладываются и откладываются. И никто не скрывает, почему. Потому что так называемая команда Чалого не подала заявки. Это нормально? Закон очень суров, он предъявляет очень большие требования к сбору подписей и к сборщикам. Не системные партии и самовыдвиженцы их не выполняют, делают ошибки, и комиссия бракует их на основании практики Верховного суда. Но кандидаты от этих партий сдают подписные листы, и их принимают. Это люди Чалого: Горелоа, Аксенов, Кулагин. Или кандидат Дронова. Ее подписи территориальной комиссией были одобрены, она получила официальную бумагу об этом. Потом приезжают представители городской территориальной комиссии, в листах Дроновой в ее отсутствие появляются какие-то помарки, и подписи оказываются недействительными. У меня такая ситуация подрывает доверие к избирательной системе в целом. Лично мне уже на выборах делать нечего. Я не буду отдавать свой голос, потому что это отдать свой голос в урну.

Если называть вещи своими именами, вы считаете, что существует договоренность между нынешним руководством городской организации «Единой России» и Алексеем Чалым?

Я не знаю, возможно, не только с Чалым. Игроков много. Кого-то мы не видим. Более того, я не считаю самого Чалого самостоятельной фигурой в этой игре.

Еще раз уточню. Вы полагаете, что существует договоренность о допуске нужных кандидатов на округа? Можно прогнозировать, что эти люди и победят на выборах?

Да, есть договоренность. По поводу победы, есть комплекс автоматической обработки бюллетеней, который в течение 15 минут выдаст результат. Комиссия не будет считать бюллетени всю ночь, как раньше. Поэтому я хотел бы порекомендовать тем, кто заинтересован в результатах выборов, чтобы они не пожалели деньги на квалифицированных наблюдателей. Только они смогут обеспечить прозрачность и чистоту процесса.

Вы прогнозируете, что нарушения будут в процессе голосования, а не подсчета?

Разные могут быть нарушения. Однажды при Украине я без пяти восемь вечера не обнаружил своего бюллетеня. Он был уже брошен в урну. Я не говорю, что кто-то готовит махинации, я призываю ставить наблюдателей. Тогда хоть какая-то легитимность выборов будет. А так я не смогу считать заксобрание легитимным на основании того, что сейчас творится.

Вы писали о том, что у вас есть ощущение: это один олигарх раскладывает яйца в разные корзины.

Чалый откровенно говорит: мне не важно, от какой партии войдут люди в заксобрание, важно, что это за люди. Его логика понятна. Мы знаем, что Вячеслав Горелов, который идет от партии «Зеленых», это команда Чалого. Депутат Аксенов не прошел праймериз и идет самовыдвиженцем. Журналисты СМИ Чалого идут на проходных местах. Это доказывает то, что Чалый раскладывает яйца по разным корзинам и перечеркивает его слова о том, что он уходит из политики. Он собирается активно в ней оставаться. И, скорее всего, эта активность проявится в 2021 году на выборах в Госдуму и в 2020 году на выборах губернатора.

Если выдвижение депутатов от команды Чалого — это результат договоренности, то что является предметом этой договоренности. Лояльность?

Чалый не договорной человек. Он любые договоренности легко рушит. Об этом мне прямо говорили люди, чьи фамилии мы видим в Википедии, государственные деятели. Думаю, у «Единой России» здесь чистая математика. Есть различные соцопросы, понятно, что у Чалого узнаваемость очень приличная, у Алтабаевой тоже. А рейтинг партии упал из-за решения по пенсионной реформе. Скорее всего «Единая Россия» решила пристегнуться к рейтингу команды Чалого. Тем более, что большинство севастопольцев черпает информацию из СМИ Чалого. Думаю, что где-то поставлена задача, что Единая Россия в Севастополе должна набрать 50 и более процентов.

Это было бы понятно, если бы казалось только кандидатов от «Единой России». Но проводят одномандатников от других партий, которые не будут формально иметь никаких обязательств перед партией власти.

Кто-то надеется: все были дураки, и Чалый их обманул, а нас не обманет. Такую фразу от одного из руководителей я слышал.

В самом благоприятном случае для команды Чалого, сколько у нее будет депутатов в заксобрании?

Есть кандидаты неявные, но наблюдательный человек видит по печати агиток, что все они делаются по одному лекалу. Я думаю, что будет попытка опять завладеть контрольным пакетом в заксобрании. Это 13 мандатов. Но есть еще и такое понятие как золотая акция, без которой ни одна из фракций, а их будет три: КПРФ, ЛДПР и ЕР, не сможет провести решения. Это тоже выгодная тема. Правительство и губернатор считаются с держателями этой золотой акции и делают их субъектами переговорного процесса.

Вы писали, что из трех человек, чьи портреты напечатаны на главных билбордах «Единой России», только один пойдет работать в заксобрание. Кого вы имели ввиду?

Мы же понимаем, что замкомандующего ВМФ РФ не пойдет, не хочу никого обижать, но в сельсовет. Все просто очень надеются, что Витко намекнет военным: давайте голосовать за «Единую Россию». Не знаю, пойдет ли на это Витко, но в заксобрание он явно не пойдет. Точно так же не пойдет туда депутат Госдумы Саблин.

Давайте будет честны: популярность у Алтабаевой, которая третья на этом плакате, выше, чем у Саблина.

Узнаваемость у нее 50 с лишним процентов. По крайней мере, на округе, по которому она избиралась. На мой взгляд, это мало, если учесть, что последние годы вся пресса работала на ее имидж. Но есть еще такая штука как антирейтинг. Он у нее тоже солидный. Я не хочу называть цифру, это будет своего рода агитацией.

Вы отслеживали ситуацию с отстранением от выборов не системной оппозиции. Вы считаете, избирком все сделал правильно?

В части снятия партий все сделано правильно и по закону. Абсолютно с ними согласен. У них даже не было вариантов. Они выиграют все суды. Закон жестковат.

Как вам кажется, партии допускали ошибки по незнанию или сознательно? Я поясню вопрос. Мне адвокат, отстаивающая права одного самвыдвиженца в Москве, рассказала, что многие допустили слишком явные ошибки. Возникает подозрение, что они это сделали сознательно, чтобы иметь повод для митингов. В Севастополе такой сценарий мог быть?

Я не думаю, что такой сценарий готовился. Но у партии «Родина» даже юриста не было. Не знаю, о чем они думали. У них весь сценарий должен был быть построен на отставке губернатора. Они считали, что на этом можно объединить город и взять 60%. Но не случилось. Все карты спутаны – губернатора нет. Но он вернется в ранге замминистра или министра. Путин же его наградил, и это очень символично.

Но критика Овсянникова была построена на реальных фактах: пропавшие два миллиарда, проваленная реконструкция Парка Победы, Матросский бульвар.

Что касается двух миллиардов, я не вникал в эту историю, но знаю, что Овсянников от них тоже плевался. С подрядчиками такое часто бывает, как в Парке Победы. По 44-му закону заходит тот, кто согласился на меньшую сумму, а потом срывает сроки. С Матросским бульваром я не согласен. Если человек делает что-то за свои деньги, это не значит, что он делает так, как хочет. Я как юрист не могут понять, почему контракт был заключен по 44 ФЗ, как будто там участвуют бюджетные деньги.

Вы намекаете на то, что там не деньги фонда «35-я береговая батарея», а какая-то компенсация из бюджета?

Я не знаю, я ответа ни от кого не получил. В подозрениях можно навысказывать всяких глупостей. Допустим, нужно было деньги отмыть на выборы. Я этого не знаю. Может быть, Чалый действительно хотел оставить о себе память.

Ведь есть же уже пример 35-й батареи, который доказывает именно такую мотивацию.

Я не хотел бы предполагать, для чего это надо Чалому. Пока у меня нет доказательств, я готов сказать: для благих целей. Но эти благие цели должны достигаться в рамках закона.

На выборах в заксобрание в 2014 году «Единая Россия воспринималась как команда, приведшая Севастополь в Россию. Поэтому за вас и проголосовали. А сейчас, кто в этой партии?

В 14-м году не «Единая Россия» привела Севастополь в Россию. Кстати, там было не так много людей из команды Чалого. Вспомни трибуну 23 февраля: стояли Кажанов, Мельник, Тимофеева, Игорь Соловьев. Остальные появились уже в марте. «Единая Россия» образовалась потом, но за нее голосовали как за команду, прикоснувшуюся к Русской весне. Сейчас я думаю, в заксобрание по списку пройдет 6-7 человек от этой партии. Всего будет три фракции: ЕдРо, КПРФ, ЛДПР.

Попадут ли в законодательное собрание представители застройщиков?

Застройщики будут пытаться подходить ближе к депутатам, не понимая, что депутаты мало что решают. Слово «застройщик» стало у нас бранным. Это не всегда справедливо. Вот Кабанов строил музыкальную школу с нарушениями. Овсянников предложил ее национализировать. Я пришел к Кабанову, говорю: ты понимаешь, что такими нарушениями по закону – снос. Он сам предложил: давай я дострою, куплю туда «разные балалайки» и подарю городу. Взамен ничего не хочу. В итоге город получил школу за 250 млн руб. Это очень патриотично, на мой взгляд.

На что бы посоветовали ориентироваться избирателю на предстоящих выборах?

С точки зрения обывателя голосовать надо за парламентские партии. Потому что у них есть свои фракции в Госдуме, свои кураторы. Мне легко было позвонить тому или иному депутату в Москву, задать вопрос, попросить о помощи. Когда какой-то депутат заявляет: я знаю проблемы округа и их решу, – это неправда. Решать вопросы можно только в контакте с исполнительной властью. Ветви власти не должны противоборствовать. Некоторые говорят: заксобрание должно стать дубиной для исполнительной власти. В какой-то степени да. Но работать можно только в контакте.

Будет ли будущее заксобрание комфортным для губернатора?

Мой прогноз, увы, очень плохой: через год это законодательное собрание будет распущено. Этот прогноз основан на наблюдениях. Если, конечно, наш новый губернатор не уделит особое внимание работе с закособранием и курированию депутатов.