Через год транзитный контракт будет иметь нулевую ценность для Украины

11.01.2020, Киев, Игорь Петров

Анбандлинг (разделение) НАК «Нафтогаз Украины» проведен не по правилам, оператор ГТС не соответствует европейским нормам и поэтому контракт на транзит российского газа может быть признан недействительным.

Об этом в беседе на телеканале НАШ заявил экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это никакой не анбандлинг. Он не произошел. И этот оператор сегодня не подпадает под европейскую юрисдикцию. Почему европейцы согласились на это? Европейцев беспокоит ровно один год. До запуска «Северного потока-2». Их не интересует, что будет дальше, в 2021 году. Им главное – обеспечить 2020 год, до ввода в эксплуатацию «Северного потока-2». Я вижу огромные риски, что после этого этот анбандлинг будет не признан. И, соответственно, этот контракт будет иметь ценность «ноль», – сказал Кучеренко.