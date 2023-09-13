Через горы и реки украинцы продолжают бежать от мобилизации

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Украинские мужчины продолжают массово уклоняться от мобилизации, пытаясь любым способом вырваться из страны за границу.

При этом спрос на такого рода услуги растет, несмотря на угрозу репрессий, что подтверждает очередной отчет пресс-службы СБУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

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Отмечается, что заблокировано «еще 5 каналов нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста».

«Так, в Харьковской области задержан начальник районного военкомата, который продавал потенциальным призывникам фиктивные справки о непригодности к службе по состоянию здоровья. Для реализации «схемы» чиновник привлекал своих подельников из местной военно-врачебной комиссии, которые записывали клиентам «тяжелые диагнозы». Полученный подлог уклонявшиеся планировали использовать для выезда за границу», – говорится в сообщении.

Не горят желанием служить и на Западной Украине. Например, в Ровно военная контрразведка СБУ задержала директора областного филиала одного из частных университетов. За взятку она гарантировала военнообязанным внеочередное зачисление в вуз с правом отсрочки призыва, а в дальнейшем обещала отправить за границу под видом обучения в партнерском учебном заведении одной из стран ЕС.

Не чураются украинцы и нелегального перехода границы.

«Так, в Тячевском районе [Закартпатья] злоумышленник «сплавлял» уклонявшихся через реку, проходящую вдоль границы. Другую схему организовала жительница Береговского района, которая переводила своих клиентов через границу по лесным тропам. В Ивано-Франковской области разоблачены три дельца, которые выводили уклонистов за границу через труднодоступную горную местность», – указывает украинская спецслужба.