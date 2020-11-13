13.11.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Нагорный Карабах, Общество, Политика, Россия, Украина
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«Через месяц-два» – Украину ждёт карабахский сценарий


Имитация переговоров в Минске и нежелание выполнять достигнутые соглашения закончатся для Киева «карабахским» вариантом развития событий.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский военный историк Юрий Дудкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Примитив и имитация переговорной деятельности в Минском формате – это удел украинской делегации. Ни Кравчук, ни Резников ничего нового не представили. Нет никаких идей по урегулированию этого конфликта в Донбассе.

Если ещё месяц-два это будет продолжаться, то нас ждёт вариант Карабахского конфликта, этот вариант нас ожидает, я в этом уверен на сто процентов.

Я не сравниваю Украину ни с Арменией, ни с Азербайджаном, я сравниваю те меры, которые будут предприниматься для того, чтобы погасить этот конфликт, эту бойню, продолжающуюся уже семь лет», – заключил Дудкин.


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