Через месяц у Трампа может лопнуть терпение

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Взаимные обстрелы могут продолжаться ещё дольше месяца.

Об этом а канале Politeka заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий спросил, как долго стороны будут обстреливать друг друга

«Перед окончанием войны всегда есть эскалационная составляющая. Это будет продолжаться неделю-две-три. Может, даже до майских праздников. Это будет продолжаться в зависимости от того, сколько будет терпения у главного посредника по окончанию войны – администрации Трампа», – сказал Стариков.

«Завтра-послезавтра будут звонки обеим сторонам, с серьёзными увещеваниями. А потом, в понедельник, когда начнут работать переговорные группы, эти аргументы будут положены на стол. А потом уже, если кто-то не понимает, эти аргументы будут внедрятся», – добавил эксперт.

Стариков подчеркнул, что у США есть экономические рычаги давления для принуждения к миру.