Через месяц Украина лишится всех генерирующих мощностей – Соскин

Анатолий Лапин.  
03.06.2024 18:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика


Если российские удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры продолжатся, то уже через месяц вся энергосистема будет разрушена, и страна останется без электричества.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, экономический и политический эксперт Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если российские удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры продолжатся, то уже через месяц вся...

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«Идет полное уничтожение этих всех тепло, электрогенерирующих мощностей Украины. Надо говорить, что в принципе еще где-то месяц – и их уже не останется. Когда не будет электричества и тепла – понятно, что вся экономика остановится», – отметил он.

«Ну, там будут дизельные генераторы, что-то еще. Солнечная генерация и ветряная – это тоже не проблема, для этого беспилотники есть, ими уничтожат. Ну и все», – заявил Соскин.

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