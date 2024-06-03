Через месяц Украина лишится всех генерирующих мощностей – Соскин

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Если российские удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры продолжатся, то уже через месяц вся энергосистема будет разрушена, и страна останется без электричества.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, экономический и политический эксперт Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идет полное уничтожение этих всех тепло, электрогенерирующих мощностей Украины. Надо говорить, что в принципе еще где-то месяц – и их уже не останется. Когда не будет электричества и тепла – понятно, что вся экономика остановится», – отметил он.

«Ну, там будут дизельные генераторы, что-то еще. Солнечная генерация и ветряная – это тоже не проблема, для этого беспилотники есть, ими уничтожат. Ну и все», – заявил Соскин.