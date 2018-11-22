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22.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
ЕС, Общество, Таможня, Транспорт, Украина
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Через неделю закроют границу между Украиной и Венгрией

В пункте пропуска “Лужанка” на границе Украины и Венгрии в следующий вторник, 27 ноября, временно прекратят движение — будут прокладывать кабель.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГФС в Закарпатской области.

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“27 ноября 2018 года в период с 08:00 по 17:00 в пункте пропуска “Лужанка“ временно будет приостановлено оформление и пропуск автомобилей на въезд в Украину. Причина — прокладка кабеля в здании ГФС”, – говорится в сообщении.

В пресс-службе Закарпатской таможни попросили путешествующих с пониманием отнестись к ситуации, учесть указанную информацию и спланировать пересечение границы в удобный для себя способ.

Кроме того, информацию о таможенных постах Закарпатской таможни ГФС и их график работы можно посмотреть на официальном сайте.

 

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