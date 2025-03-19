Через несколько лет Украина найдёт замену американскому оружию – «ястреб» Ходжес
Европейские страны стремительно вооружаются, и через несколько лет смогут самостоятельно обеспечивать войну против России.
Об этом в интервью изданию «Bloomberg» заявил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Германия приняла закон, который полностью меняет систему финансирования [ВПК], и теперь они смогут тратить сотни миллиардов евро на оборону. Так что это уже не та Европа, что была несколько лети назад. И они действительно смогут обеспечить Украину многим из того, что ей нужно», – рассуждал Ходжес.
По его мнению, США не должны сокращать военное присутствие в регионе.
«И я думаю, что мы, США, будем сожалеть о том, что потеряли реальное влияние в Европе из-за этого», – жаловался генерал.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: