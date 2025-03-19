Через несколько лет Украина найдёт замену американскому оружию – «ястреб» Ходжес

Вадим Москаленко.  
19.03.2025 18:17
  (Мск) , Киев
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Великобритания, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Европейские страны стремительно вооружаются, и через несколько лет смогут самостоятельно обеспечивать войну против России.

Об этом в интервью изданию «Bloomberg» заявил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские страны стремительно вооружаются, и через несколько лет смогут самостоятельно обеспечивать войну против России....

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«Германия приняла закон, который полностью меняет систему финансирования [ВПК], и теперь они смогут тратить сотни миллиардов евро на оборону. Так что это уже не та Европа, что была несколько лети назад. И они действительно смогут обеспечить Украину многим из того, что ей нужно», – рассуждал Ходжес.

По его мнению, США не должны сокращать военное присутствие в регионе.

«И я думаю, что мы, США, будем сожалеть о том, что потеряли реальное влияние в Европе из-за этого», – жаловался генерал.

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