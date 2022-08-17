Через несколько месяцев у России появится новый жестокий союзник – киевский эксперт
Зимой боевые действия на Украине сменят энергетические удары по Киеву и его европейским союзникам.
Об этом в эфире «Ukrlife» заявила украинский политолог Олеся Яхно, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Россия делает ставку на зимнюю фазу войны. Месяц-два ещё будут активные действия, дальше Россия видит союзником в своей войне и зиму, понимая, что и у Украины будет непростая экономическая ситуация, с учётом того, сколько разрушено, и сколько Россия украла или заблокировала у Украины. История Запорожской АЭС может носить не обязательно военный, но и экономический характер, если Украину отрежут.
Плюс Европа, которая столкнётся с энергетическими проблемами этой зимой. И Россия, возможно, думает, что если не получается силовым способом не просто навязать свои правила, а посеять хаос, усталость или недовольство внутри европейских обществ, то проблемы, с которыми столкнутся зимой и европейские государства и граждане этих стран, и Украине будет непросто, возможно, наступит какая-то усталость от войны», – переживает она.
«И тогда можно продвигать переговорную позицию, которая будет предполагать какие-то уступки Украины. Россия рассчитывает, что под давлением таких проблем экономических, не такого единства Запада, которое есть, удастся к этому прийти. Но на сегодня действует военная логика», – заявила Яхно.
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