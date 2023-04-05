«Через них идёт оружие» – Зеленский хвастается новой ж/д веткой в Польшу

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Поскольку Польша служит важным логистическим узлом для поставок вооружения киевскому режиму, Украина открыла новую железнодорожную ветку к своему западному соседу.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Благодарю польский народ за ключевое логистическое значение Польши. Именно через ваши дороги и порты идёт помощь Украине со всего мира. Это военная, энергетическая, медицинская помощь. Всё это очень серьёзно и очень важно», – сказал он.

Зеленский отметил, что, несмотря на войну, сообщение и поставки вооружения не просто продолжаются – строятся новые железнодорожные ветки, которые помогут увеличить пропускную способность.

«Мы отметили достижения в сотрудничестве между украинской и польской железными дорогами, в частности – открытие нового железнодорожного сообщения Киев-Варшава через Рава-Русскую. Ожидаем, что сообщение заработает на полную – уже в ближайшие месяцы», – резюмировал он.