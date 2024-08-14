Отколовшаяся от канонической церкви УПЦ прекратит своё существование одновременно с гибелью такой же фейковой Украины.

Об этом в эфире интернет-канала «Украина.ру» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Насколько сложно будет вернуть украинских православных в лоно канонической РПЦ?», – спросил ведущий.

«Во-первых, РПЦ пока что формально не объявляла о такой задаче. Во-вторых, это будет зависеть от того, останется какой-то кусок Украины – или нет. Потому что, если нет Украины, то нет и УПЦ . Более того, УПЦ не будет, даже если останется только Западная Украина – там униаты, и они быстро задавят остатки православия», – сказал Ищенко.

Он напомнил, как ещё в девяностых, украинский экзархат был превращён в независимую УПЦ, но в лоне РПЦ – иначе украинское отделение церкви могло добиться автокефалии ещё тогда. И с тех пор в рядах УПЦ стало много сторонников полной независимости, но и от протектората могущественной РПЦ они не отказывались.

«В принципе, такой раскол в стане врага – всё, о чём можно было бы просить. Именно такое положение вещей приводит к тому, что на освобождённых территориях УПЦ де-факто существовать не может. Несмотря на то, что Россия не стремилась к её моментальному запрету, но выяснилось, что приходами этих епархий начинает управлять ГУР Украины. С этим столкнулись новые власти на новых территориях.

Но это отразилось и на той части УПЦ, которая была лояльна российской власти. Многие из них прямо заявляли, что в случае объявления автокефалии перейдут на сторону РПЦ. И, по сути, на освобождённых территориях УПЦ постепенно вымывается.

Я думаю, что на тех территориях, которые войдут в состав России, УПЦ своё существование прекратит. И это к лучшему, потому что существование подобного рода структуры – это всё равно постоянное стремление к автокефалии», – подытожил он.