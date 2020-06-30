Через пару месяцев шахты умрут – горняки митингуют у Офиса президента Украины

30.06.2020, Киев, Игорь Петров

Шахтеры из разных регионов Украины собрались на акцию протеста у Офиса президента Украины.

Митинг, организатором которого выступил Независимый профсоюз горняков Украины, должен стать началом бессрочной забастовки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Основное требование собравшихся – обеспечить работу угледобывающих предприятий. Хотя долги по зарплате периодически закрываются, ситуация в отрасли крайне неустойчивая – часть госпредприятий и предприятия ДТЭК находятся в простое уже три месяца.

Государственные шахты не получают денег за добытый и поставленный на ТЭС уголь, и сотрудникам нечем платить. Частные шахты продолжают выплаты, но долго они так работать не смогут.

«Собственник платит нам оклад, не очень большой, уже третий месяц. Неизвестно, сколько нам еще будут платить этот оклад. Все равно придет время, когда его перестанут платить. А шахты у нас – градообразующие предприятия. Пока эти шахты еще можно вернуть в рабочий процесс, но через пару месяцев это будет невозможно. Шахты просто погибнут.

Что делать людям? Не знаю. Им просто некуда деваться. Умрут шахты – умрут люди. В нашем регионе, это Луганская, Донецкая, Днепропетровская область, примерно полтора миллиона человек так или иначе связаны с угольной промышленностью», – сказал Руслан Шевченко, представляющий организацию НПГУ шахта «Белозерская».

По его словам, правительство ничего не делает для защиты местных производителей угля и электроэнергии.

«Нарушился рынок электроэнергии, нашу квоту на рынке забрал российский уголь, дешевая российская нефть, мазут, газ. Те котельные, которые раньше работали на украинском угле, начали переделывать на газ. В стране профицит угля, около 2 млн тонн. На нашей шахте 80 тыс тонн невостребованного угля. Нашу долю в рынке электроэнергии урезали с 26% до 8%», – отметил шахтер.

На митинг приехали шахтеры их таких городов, как Угледар, Селидово, Углеград, Доброполье, Первомайск, Червоноград.

Митингующие держали плакаты и транспаранты с надписями «Мы уголь добываем, а зарплату не получаем», «Прекратите уничтожать угольную отрасль», «Сохраните нам работу, зарплату, пенсию» и пр.

Шахтеры стучали касками по ступенькам крыльца Офиса президента Украины и скандировали «Вова, выходи!».

Делегация НПГУ также посетила Офис президента Украины и передала чиновникам требования шахтеров.