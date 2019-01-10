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10.01.2019, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Политика, Религия, Украина, Церковь
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Через пару недель рейтинги Порошенко начнут удивлять – киевский эксперт

Создание из раскольников новой украинской церкви под патронатом Константинопольского патриархата является технологией, которая позволит «нарисовать» действующему президенту высокие рейтинги.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический эксперт Валентин Гладких, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как Порошенко может попасть во второй тур? Сейчас социологи начнут ему рисовать рейтинги, которые вроде как позволяют ему попасть во второй тур. Через неделю-две мы начнем видеть рейтинги, которые будут нас удивлять. Как так, рейтинг Порошенко фантастически вырос? И объяснение этому будет очень простое – украинский народ просто в экстазе после этого эзотерического оргазма с томосом и теперь вышел поддержать Порошенко», – отметил эксперт.

“Томос – это просто технология легитимации тех результатов, которые будут рисовать. А эти результаты, которые будут рисовать в соцопросах, станут потом инструментом легализации тех результатов, которые он якобы покажет на выборах», – полагает Гайдай.

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