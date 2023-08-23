Через полгода после «керосинового» крушения дроны НАТО снова проверяют границу у Крыма

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Минобороны РФ сообщило, что заставило изменить курс двух беспилотников НАТО, которые проводили разведку над акваторией Черного моря.

«Был зафиксирован полет двух беспилотных летательных аппаратов MQ-9 «Reaper» и TB2 «Bayraktar», осуществляющих ведение воздушной разведки в районе Крымского полуострова. С целью пресечения возможного нарушения Государственной границы Российской Федерации и противодействия ведению БПЛА радиотехнической разведки, был выполнен подъем двух российских истребителей из состава дежурных сил ПВО. В результате предпринятых действий БПЛА изменили направление полета и покинули районы ведение воздушной разведки», – говорится в сообщении.

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«Полгода прошло, как откеросинили их предшественника, так что тот врезался в волны. На полгода хватило, теперь снова проверять реакцию полезли. Так что надежнее было бы сбить, чтобы закрепить формирующиеся инстинкты», – считает экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

К слову, вопреки многочисленным прогнозам о том, что рухнувший американский дрон-шпион будет поднят со дна моря и отправлен на исследование секретов, российская сторона ничего не сообщала о судьбе вражеского БПЛА.

Нужно понимать, что беспилотники и самолеты-шпионы НАТО ежедневно массово мониторят обстановку над Черным морем. Основанный Михаилом Звинчуком канал «Рыбарь» 18 августа подсчитал, что для этих целей было задействовано как минимум шесть беспилотников НАТО, а также самолет-разведчик США.

Они отслеживают не только ситуацию вокруг Крыма и базы флота в Новороссийске, а и маршрут судов, которые, вопреки предостережениям России, продолжают идти в порты Украины на Дунае по маршруту вблизи от берега – в территориальных водах Украины и Румынии, что практически делает невозможным их досмотр российскими кораблями.