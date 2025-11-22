Через полгода Россия сможет получить мир на более выгодных условиях – Ширяев

Максим Столяров.  
22.11.2025 20:13
  (Мск) , Москва
Просмотров: 520
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина


«Мирным планом» Трамп пытается спасти остатки Украины, потому что через полгода требования России станут жёстче.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


«Для меня план Трампа – это проект договора о создании Украинской финляндской республики. Потому что самый ближний и адекватный исторический пример – это сороковой год, в ходе зимней войны Финляндия потерпела поражение от Красной армии, у нее отняли большой кусок земли, тяжелые условия поставили, она их вынуждена была подписать.

Никто никогда не называл результаты Советско-финской войны капитуляцией. Это было подписание тяжелого договора в результате военного поражения, но не капитуляция. Страна была сохранена, правительство и Конституция тоже», – сказал Ширяев.

«Для Трампа это очередная попытка спасти государство Украина. Именно спасти накануне приближающегося краха. Потому что все тенденции и на фронте, и в экономике, и в обществе, всё идёт в одну сторону. Никакого улучшения не наблюдается, только ухудшение.
Поэтому, по моему разумению, к февралю-марту ситуация созреет совсем уже плохая. Если всё пойдёт так, как сейчас идёт, крах наступит такой, что возникнет соблазн для Кремля еще более жесткие условия поставить.

И еще хуже все будет. Поэтому вот на этом этапе спасти то, что можно. Это точно прослеживается во всех действиях Трампа», – резюмировал он.

