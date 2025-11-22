Через полгода Россия сможет получить мир на более выгодных условиях – Ширяев

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

«Мирным планом» Трамп пытается спасти остатки Украины, потому что через полгода требования России станут жёстче.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Для меня план Трампа – это проект договора о создании Украинской финляндской республики. Потому что самый ближний и адекватный исторический пример – это сороковой год, в ходе зимней войны Финляндия потерпела поражение от Красной армии, у нее отняли большой кусок земли, тяжелые условия поставили, она их вынуждена была подписать. Никто никогда не называл результаты Советско-финской войны капитуляцией. Это было подписание тяжелого договора в результате военного поражения, но не капитуляция. Страна была сохранена, правительство и Конституция тоже», – сказал Ширяев.