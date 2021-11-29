«Через полтора часа этого государства не будет» – российский военный эксперт об участи Украины

29.11.2021  22:26 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Украинские эксперты дезинформируют свою аудиторию, когда говорят в СМИ об «агрессии России» как об атаке танковых колонн.

О том, какой на самом деле будет война России против Украины рассказал в эфире радиостанции «Вести ФМ» член президиума Совета по внешней и оборонной политике РФ Александр Лосев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские эксперты дезинформируют свою аудиторию, когда говорят в СМИ об «агрессии России» как об...

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«Что такое современная война, если ее ведет ядерная держава конвенциональными, то есть не ядерными средствами…

Театром военных действия становится вся территория противника. За первые несколько минут будут уничтожены все мосты, чтобы страна была разделена надвое, все железнодорожные узлы, все системы связи и коммуникаций, инфрастуктура электроэнергетики, места расположения войск, центры принятия решений.

Когда наши украинские небратья говорят о войне с Россией, они должны понимать, что где-то часа через полтора этого государства не будет. У них не будет ничего: ни работы, ни возможности согревать свои дома, накормить детей. Серьезная война – массированный удар по инфраструктуре, в том числе, газотранспортой системе», – сказал Лосев.

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