Через Залужного Запад передает неприятные для Зеленского намеки

Запад, публикуя в своих СМИ статьи главкома ВСУ Валерия Залужного, дает понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы тот перестал пытаться играть самостоятельную игру.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Почему Зеленский так воспринял? Потому что это не проблема внутренняя, это Запад так через Залужного дает понять Зеленскому, что раз ты нас не слышишь, наши пожелания и рекомендации, хочешь играть самостоятельную игру, то есть такой еще вариант, такой ход.

Наверное, так он это воспринимает и так реагирует. Хотя лучше всего не втягиваться в эту публичную [перепалку]. Риторический конфликт не на пользу государству, армии, не на пользу тем, кто в окопах, не на пользу ведению военных действий», – сказал эксперт.