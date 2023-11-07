Через Залужного Запад передает неприятные для Зеленского намеки

Анатолий Лапин.  
07.11.2023 11:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина


Запад, публикуя в своих СМИ статьи главкома ВСУ Валерия Залужного, дает понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы тот перестал пытаться играть самостоятельную игру.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад, публикуя в своих СМИ статьи главкома ВСУ Валерия Залужного, дает понять президенту Украины...

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«Почему Зеленский так воспринял? Потому что это не проблема внутренняя, это Запад так через Залужного дает понять Зеленскому, что раз ты нас не слышишь, наши пожелания и рекомендации, хочешь играть самостоятельную игру, то есть такой еще вариант, такой ход.

Наверное, так он это воспринимает и так реагирует. Хотя лучше всего не втягиваться в эту публичную [перепалку]. Риторический конфликт не на пользу государству, армии, не на пользу тем, кто в окопах, не на пользу ведению военных действий», – сказал эксперт.

«А во-вторых, это шатает. Двоевластие – страшная вещь… Если у нас тут не будет единого центра принятия решений, а военные – одно, политики – другое, нам кто-то даст «Таурусы»? Да забудьте, даже не дадут какой-нибудь вшивый «Джавелин». А чего давать, если они там порядок не могут навести у себя», – заявил Карасев.

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