Черкесы, месхетинцы и Эрдоган

24.09.2021 14:43 (Мск), Москва, Александр Ростовцев

Выступая на 76-й сессии ООН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продемонстрировал чудеса словесной и политической эквилибристики, заявив о непризнании Анкарой «аннексии» Крыма Россией, одновременно поделившись с высокой трибуны нескромными мечтами о границах Турции, которые включали бы в себя грузинский Батуми, сирийский Алеппо и прочие суверенные территории других стран.

«Наши физические границы отличаются от границ в нашем сердце. Разве можно отличить Ризе от Батуми? Множество историков считает, что в границы Турции должны входить Кипр, Алеппо, Мосул, Салоники, Батуми», – поделился «гибридным» мнением о территориальной целостности гражданин султан.

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Не то чтобы сей экспансионистский демарш стал какой-то сногсшибательной новостью, однако столь откровенные вожделения разжиться приглянувшейся чужой земелькой впервые прозвучало на международном уровне.

Отдельно умиляет отсылка Эрдогана к мнению некого «множества историков», известных в узком кругу турецкого президента и его окружения, из тех, что обслуживают пантюркистские аппетиты новоявленного «отца всех тюркских народов».

Кстати, город Ризе (античный Тайк), вряд ли был упомянут случайно. Это один из немногих причерноморских городов, куда не добрались древние греки и не создали свои колонии. В понимании Эрдогана, это «исконно-посконная» территория Великого Турана, не «осквернённая» древнегреческой историей, даёт ему право изменять физические границы, в которых давно тесно его щедрому сердцу.

Видимо, те же историки нашептали турецкому президенту, что ему можно спокойно пренебречь историческим фактом, что Ризе, задолго до появления турок в районе Чёрного моря, был процветающим городом Рисос Римской империи времён Юстиниана I и, до появления в тех краях турок, всё это плешь комариная.

Можно также вспомнить, что, в октябре 2016 года, выступая в университете Ризе, Эрдоган был куда откровеннее, заявляя, будто турецкое государство считает своими те территории, которые расположены в непосредственной близости к сегодняшним, «нелегитимным» границам Турции:

«Кроме 79 млн жителей нашей страны существуют еще миллионы наших братьев, живущих в других географических регионах, с которыми у нас есть исторические связи. В сферу наших интересов входит Ирак, Сирия, Ливия, Крым, Карабах, Азербайджан, Босния и другие братские регионы. Когда Турция потеряет свою независимость и потеряет будущее, тогда мы потеряем интерес к этим территориям. Множество историков считает, что в границы Турции должны входить Кипр, Алеппо, Мосул, Эрбиль, Киркук, Батуми, Салоники, Варна, Западная Фракия и острова Эгейского моря».

И опять это «множество историков».

Интересно, что на влажные геополитические интересы Эрдогана резко отреагировали в Армении и Греции, но не в Грузии. По сообщениям наблюдателей, в грузинской прессе началась кампания по оправданию, защите и отбеливанию интересов Турции, через финансирование и поддержку «нужного» бизнеса и этнических групп создавшей влиятельное протурецкое лобби в этой бывшей союзной республике.

Упомянув Крым, Эрдоган вскользь намекнул, что его неоосманские аппетиты распространяются не только на близлежащее Причерноморье и Средиземноморье, но и на территории Юга России, с прицелом на места компактного проживания тюркского населения.

В последнее время турецкий агитпроп уже не стесняется делать и открытые заявления. В частности, весной этого года турецкий телеканал TRT1 показал будущую карту границ «Великого Турана» 2050 года, куда входили Крым, Кубань и Ростовская область.

Эрдоган вовсе не собирается воевать с Россией за границы, проведённые в его сердце, но использовать карабахский, сирийский и ливийский опыт применения «мягкой силы» для ослабления власти Москвы на этих территориях.

И если проводниками идей «Великого Турана» в Крыму выступают забившиеся под плинтус сторонники «меджлиса» Джемилева – Чубарова, в Ростовской области, на Кубани и прилегающих территориях двигать границы Турции призваны черкесские народы и турки-месхетинцы.

Изгнанные сначала из Грузии, а потом из Узбекистана, турки-месхитинцы осели компактными группами в сельских районах Ростовской области. По сообщениям с мест, большинство представителей этого народа переехало жить в города, но примерно 20% (судя по переписи 2010 года) остаются жить, если можно так сказать, в «моноэтнических» сёлах.

По наблюдению местных жителей, турки-месхитинцы живут закрыто, стараются не конфликтовать на религиозной или этнической почве, получают пособия одновременно от российского государства и от Турции. Настроения в этой части населения Ростовщины протурецкие и наибольшей популярностью пользуются турецкие спутниковые каналы.

Есть данные, что, помимо гуманитарки, месхитинцам из Турции присылают учебники и специальную литературу определённой направленности, формирующий поддержку экспансионистской политики Анкары.

В 2016 году правоохранительные органы Ростовской области обнаружили среди представителей турко-месхитинской диаспоры сепаратистские настроения.

«У активистов движения были изъяты листовки и запрещенная литература, в которых Северный Кавказ, Дон, Кубань и Астрахань обозначены в качестве османских земель. Кроме того, наметились их связи турецкими экстремистами. Его представители активно пропагандируют идею превращения Кубани и Дона в «жемчужину Османской империи», а также планируют формирование некой турко-месхетинской автономии, призванной стать форпостом Анкары на юге России», – сообщал ростовский эксперт и политолог Антон Бредихин.

Ранее, в 2015 году, лидеры турок-месхитинцев Ростовской области весьма агрессивно прокомментировали заявление президента России о геноциде армян. Одновременно с ними выступили меджлисовский урка Джемилев и лидеры черкесской диаспоры Турции, что свидетельствовало – за ниточки диаспорян дёргал один и тот же кукловод.

Глава Ассоциации турок-месхетинцев «Ватан» Джавид Алиев заявил, что Россия даже не собирается готовить реабилитационную программу для восстановления их прав. Алиев добавил, что они никогда не получали компенсаций за имущество и земли, которых были лишены в советский период. Они официально обращались к России с требованием о компенсации своих убытков, но не получили никакого ответа.

Занятно здесь то, что турок-месхитинцев, как нелояльное население, выселяли из Грузинской ССР во время войны местные органы власти, которые позже препятствовали их возвращению на родину, но платить и каяться за это должна Россия. Обращаться за компенсацией к Грузии Эрдоган запрещает?

Наблюдатели отмечают, что ситуация с турками-месхитинцами Ростовской области – отложенная проблема, которую может решить государственная программа приобщения к великой русской культуре, ставшей проверенным временем и историей средством цементирования единого народа России, в котором есть место большим и малым народам, языкам и культурам.

Если не начать реализацию этой программы сегодня, месхетинцы так и останутся инородными образованиями среди местного населения Юга России. Насаждение агрессивной идеологии из Анкары, закрытость и высокий уровень рождаемости мигрантов может привести в обозримом будущем к острым конфликтным ситуациям, решать которые придётся силой.

Практика показывает, что, если не размывать и не интегрировать мигрантские анклавы, они замыкаются в себе и становятся угрозой для окружающих.

Хотелось бы напомнить, что ферганскую резню спровоцировало агрессивное поведение турок-месхитинцев по отношению к местному населению, приведшее к ответной реакции узбеков, когда они сами начали творить суд и расправу, не дожидаясь реакции властей. Не хватало только Ферганы образца 1989 года в Ростовской области.

Кстати, в современных учебниках истории Узбекистана утверждается, что узбеки к ферганским погромам отношения не имели – «это всё Москва устроила».

Ещё одной потенциальной угрозой приближения к российским границам «Великого Турана» видится рост протурецких настроений среди черкесских народов России: адыгейцев, кабардинцев, черкесов, шапсугов, живущих на Северном Кавказе, Кубани, Ставрополье и других уголках России.

Антироссийские настроения пытаются разогреть вбросами о «геноциде черкесов» во время Кавказской войны, а главной виновницей во всех бедах черкесов объявлена императрица Екатерина II.

Главными проводниками протурецких настроений черкесов выступает ассоциация черкесских народов и его глава Халис Дин, обласканный властью Эрдогана.

К сожалению, в России тоже действуют сторонники Халиса Дина, иногда даже высокопоставленные. Одним из таких деятелей является Арсен Каноков, бывший глава Кабардино-Балкарии, член Совета Федерации РФ.

В прошлом году Каноков публично обратился к черкесам России и зарубежья с призывом признать дату 21 мая «днём геноцида адыгов, изгнанных в Турцию под давлением колониальной политики царизма».

При этом Каноков поблагодарил Бориса Ельцина за его обращение к народам Кавказа, сделанное 18 мая 1994 года, в котором непросыхающий Боря назвал Российскую империю виновной «в неисчислимых бедах горских народов» наряду с Францией, Великобританией, Ираном и Турцией.

Это не только странно, но и опасно, что человек, разделяющий мнение идеологов Эрдогана, является членом Совфеда и участвует в решении важных государственных задач.

Такое чувство, что Каноков просто не знает истории собственного народа, называя бегство протурецких «прокси» с Кавказа «геноцидом», поскольку до 1810 года война России с горцами была оборонительной. Перейдя в активную фазу, война переросла в гражданскую для тех же черкесов, бежавших к русским, устав от грабежей, убийств, кровной мести и дикости, приносивших присягу Белому Царю и даже принимая православие.

Времена Кавказской войны были не самыми гуманными, поэтому рассчитывать на милость победителей ни одна из противоборствующих сторон не могла, и поэтому протурецкие черкесы боялись мести за совершённые злодеяния со стороны пророссийских черкесов. Ну, а то, что произошло с турецкими «прокси» после бегства с Кавказа, все их мытарства и лишения, лежит только на их совести.

Интересно здесь и то, что «черкесский актив» Турции требует прав широкой автономии черкесов в России, упоминая о поддержке пятимиллионной диаспоры.

В самом деле, адыги, черкесы – один из самых многочисленных разделённых народов, живущих в Турции, Иране, Сирии и других ближневосточных странах. Вот только в Турции, официально, черкесская диаспора насчитывает примерно 130 тысяч человек, а остальные три миллиона отуречены и не имеют особых прав.

Интересно, что член Совфеда Каноков гнёт протурецкую линию, требуя предоставить российское гражданство всем представителям черкесской диаспоры, несмотря на решение МИД РФ 2015 года, официально отказавшее зарубежным черкесам в праве считаться соотечественниками.

Надо сказать, это было мудрое решение, благодаря которому Россия не пошла по граблям Назарбаева, импортировавшего в Казахстан китайских казахов с целью увеличения поголовья «титульного населения». «Понаехи» из Синьцяна, ввезённые только по «голосу крови», лишённые общих культурных и исторических корней с населением бывшей советской республики, так и не стали своими. Зато этих люмпенов активно привлекают к антирусским акциям казахские нацики.

К чести подавляющего большинства представителей черкесских народов России, мнения сенатора Канокова и его турецкого коллеги Халиса Дина они не разделяют, хотя протурецкие экстремисты есть и среди них.

Достаточно вспомнить, что в прошлом году в Адлере, по требованию черкесской общественности, был демонтирован памятник русским воинам, сражавшимся на Кавказе с бандитами и головорезами, многие десятилетия совершавшими грабительские набеги на приграничные российские города и сёла.

Характерно, что местным черкесам памятник особо не мешал, но из Турции, где активно действует диаспора потомков беглых «прокси», памятник в Адлере простить не смогли, и они активно выступали за его демонтаж, оказав влияние и на российских соплеменников.

В целом же, эмоции гражданина султана понятны – он ведёт с Россией три «прокси» войны: в Карабахе, в Сирии и Ливии. Причём в Карабахе развить успех ему помешали, в Ливии он крупно застрял, а в Сирии, под ударами войск Асада, проиранских сил и российских ВКС, последние 10% оккупированной территории страны потихоньку съёживается, а поголовье «прокси» из туркоманов и игилоидов неуклонно сокращается.

Пора бы и нашим говорящим головам быть достойными нашего военного контингента в Сирии. Лучше пусть говорят дипломаты и политики, чем пушки и самолёты.