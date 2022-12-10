«Черная дыра»: Американский правозащитник о последствиях передачи Украине оружия

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Нынешние поставки западных вооружений на Украину значительно повысили риски попадания их в руки международных террористов и других боевиков.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявил приглашенный выступить американский журналист и правозащитник Даниел Ковалик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт сравнил Украину с «черной дырой», где отследить судьбу переданного оружия практически невозможно.

«К концу января общий объем поставок достигнет около 100 миллиардов долларов только из США. Военные аналитики говорят, что в конечном счете это оружие может оказаться в руках тех, кого Соединенные Штаты не хотели бы вооружать. Речь идет о «черной дыре». Судьбу этого оружия достаточно сложно предсказать. В конечном счете некоторые из поставок могут оказаться совершенно в неожиданных местах», – заявил Ковалик.

Он подчеркнул, что на примере Донецка хорошо заметно, что даже попав в «нужные руки», это оружие несет разрушения гражданской инфраструктуры и смерть мирных жителей:

«Я неделю провел в Донецке. Я не видел незаконного оборота [оружия в республике], но я видел последствия использования оружия, которое попало в те руки, которые нужно. Мы видели удары по системам водоснабжения в Донецке, обстрелы, были разрушены системы фильтрации, и эти обстрелы только увеличивались. Был обстрелян местный монастырь. Почему я говорю о незаконных поставках? Даже если поставки идут в правильные руки, до конца неизвестно, куда в конечном счете это оружие попадет, а я говорю о том, что все это началось еще с 2014 года», – сказал эксперт.

Он отметил, что по разным оценкам, только меньше половины переданного Украине попадает конечному получателю:

«С начала конфликта, с 2014 года, в апреле, по оценкам, 30-40% поставок, пересекающих границу, достигают конечного получателя. То есть огромное количество не доходит до получателя… Сочетание постоянно меняющейся линии фронта, передвижения военных сил делают достаточно сложным отслеживание нахождения объектов военной помощи. Есть черный рынок Украины, который был коррумпирован, начиная с 1991 года, после развала Советского Союза», – резюмировал Ковалик.