Черная неблагодарность: Италия оказалась причастна к ракетным ударам по Крыму

Михаил Рябов.  
30.04.2024 18:12
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Италия, Крым, Сюжет дня


Италия, которой российские военные медики помогали во время эпидемии коронавируса, продемонстрировала черную неблагодарность и отправила Украине ракеты Storm Shadow, которыми ВСУ уже наносили удары по Крыму.

О поставках итальянских ракет Украине проговорился боитанский министр обороны Грант Шаппс во время посещения завода, где производятся такие ракеты.

Италия, которой российские военные медики помогали во время эпидемии коронавируса, продемонстрировала черную неблагодарность и...

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«Великобритания, Франция и Италия готовят это оружие к применению, особенно в Крыму. Это оружие имеет очень существенное значение», – цитирует чиновника Defence News.

Италия ранее скрывала поставки ракет Украине. Рим впервые приобрел Storm Shadow у производителей MBDA в 1999 году, получив около 200 единиц. Они применялись во время операции НАТО в Ливии в 2011 году.

«В январе парламент Италии проголосовал за продление поставок оружия Украине до 2024 года, несмотря на беспокойство избирателей и оппозицию некоторых партий в парламенте. До сих пор правое правительство страны держало в секрете свой список поставок оружия для Украины», – уточняет издание.

Итальянское королевство Сардиния вместе с Францией и Великобританией участвовало во вторжении в Крым в 19 веке. Правда, итальянский контингент самые серьёзные потери понёс не в боях – около двух тысяч человек скончались от эпидемии холеры.

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