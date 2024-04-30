Черная неблагодарность: Италия оказалась причастна к ракетным ударам по Крыму
Италия, которой российские военные медики помогали во время эпидемии коронавируса, продемонстрировала черную неблагодарность и отправила Украине ракеты Storm Shadow, которыми ВСУ уже наносили удары по Крыму.
О поставках итальянских ракет Украине проговорился боитанский министр обороны Грант Шаппс во время посещения завода, где производятся такие ракеты.
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«Великобритания, Франция и Италия готовят это оружие к применению, особенно в Крыму. Это оружие имеет очень существенное значение», – цитирует чиновника Defence News.
Италия ранее скрывала поставки ракет Украине. Рим впервые приобрел Storm Shadow у производителей MBDA в 1999 году, получив около 200 единиц. Они применялись во время операции НАТО в Ливии в 2011 году.
«В январе парламент Италии проголосовал за продление поставок оружия Украине до 2024 года, несмотря на беспокойство избирателей и оппозицию некоторых партий в парламенте. До сих пор правое правительство страны держало в секрете свой список поставок оружия для Украины», – уточняет издание.
Итальянское королевство Сардиния вместе с Францией и Великобританией участвовало во вторжении в Крым в 19 веке. Правда, итальянский контингент самые серьёзные потери понёс не в боях – около двух тысяч человек скончались от эпидемии холеры.
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