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Италия, которой российские военные медики помогали во время эпидемии коронавируса, продемонстрировала черную неблагодарность и отправила Украине ракеты Storm Shadow, которыми ВСУ уже наносили удары по Крыму.

О поставках итальянских ракет Украине проговорился боитанский министр обороны Грант Шаппс во время посещения завода, где производятся такие ракеты.

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«Великобритания, Франция и Италия готовят это оружие к применению, особенно в Крыму. Это оружие имеет очень существенное значение», – цитирует чиновника Defence News.

Италия ранее скрывала поставки ракет Украине. Рим впервые приобрел Storm Shadow у производителей MBDA в 1999 году, получив около 200 единиц. Они применялись во время операции НАТО в Ливии в 2011 году.

«В январе парламент Италии проголосовал за продление поставок оружия Украине до 2024 года, несмотря на беспокойство избирателей и оппозицию некоторых партий в парламенте. До сих пор правое правительство страны держало в секрете свой список поставок оружия для Украины», – уточняет издание.

Итальянское королевство Сардиния вместе с Францией и Великобританией участвовало во вторжении в Крым в 19 веке. Правда, итальянский контингент самые серьёзные потери понёс не в боях – около двух тысяч человек скончались от эпидемии холеры.